Grecja zaostrza restrykcje. W Atenach godzina policyjna

Prof. Gut: Nie miejsca rozsiewają wirusa, ale ludzie

To nie poszczególne miejsca rozsiewają wirusa, tylko robią to ludzie - powiedział PAP wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Jak zauważył, jeśli ludzie zachowają rozsądek, to poluzowanie obostrzeń nie przyniesie wzrostu zakażeń.