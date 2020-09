Grecja wprowadza ograniczenia po wzroście zakażeń koronawirusem

Rekordowy wzrost długu publicznego we Francji

Państwowy Instytut Statystyki i Studiów Ekonomicznych (INSEE) podał w piątek, że dług całego sektora finansów publicznych we Francji wzrósł na koniec czerwca do 114,1 proc. PKB. To największy kwartalny wzrost długu publicznego, odkąd INSEE publikuje te dane.