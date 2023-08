Grayscale wygrywa z SEC, bitcoin rośnie. ETF coraz bliżej?

Spółka Grayscale wygrała sprawę wytoczoną Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Sąd unieważnił decyzję regulatora ws. sztandarowego funduszu BTC spółki. Zdaniem komentatorów sprawa może mieć znaczenie dla innych wniosków o zatwierdzenie bitcoinowych ETF-ów.

/ Pexels

29 sierpnia Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla okręgu Dystryktu Kolumbii uznał, że SEC musi ponownie rozpatrzyć wniosek Grayscale o przekształcenie produktu Bitcoin Trust w spotowy fundusz ETF. Pierwsza aplikacja zarządcy aktywów została odrzucona przez regulatora 29 czerwca 2022 roku. W odpowiedzi Grayscale pozwał SEC.

W sprawie wytoczonej regulatorów spółka twierdziła, że Komisja naruszyła ustawę o giełdzie papierów wartościowych dyskryminując emitentów. Grayscale argumentował, że odrzucając kolejne wnioski o spotowy fundusz ETF na bitcoina, SEC działa “arbitralnie i kapryśnie”, zwłaszcza biorąc pod uwagę zatwierdzanie przez nią ETF-ów na kontrakty terminowe BTC.

Zwycięstwo Grayscale ma szerokie implikacje dla całego rynku kryptowalut. SEC będzie musiał ponownie pochylić się nad wnioskiem spółki i być może wymyślić lepsze argumenty za jego odrzuceniem. To umacnia pozycję negocjacyjną szeregu spółek, które złożyły w tym roku wnioski o rejestrację własnych spotowych funduszy ETF na bitcoina, uznawanych przez rynek za Święty Graal.

Do tej pory SEC odrzucił wszystkie wnioski o rejestrację ETF-ów, zapewniających inwestorom ekspozycję na rynek spot BTC, powołując się na zagrożenie manipulacją. Jednocześnie Komisja zatwierdzała niektóre fundusze powiązane z kontraktami terminowymi bitcoina, argumentując, że ich rynek notowań, czyli Chicago Mercantile Exchange, zapewnia inwestorom większą ochronę. Regulator ignorował przy tym fakt, że rynki spot i futures BTC są skorelowane w 99 proc.

W swoim werdykcie z 29 sierpnia sędziowie skrytykowali SEC. W uzasadnieniu decyzji stwierdzili, że regulator “obniżył standardy”, “podjął niewyjaśnione decyzje” oraz “zawiódł w adekwatnym przedstawieniu swoich argumentów”. W szczególności uznano, że Komisja nie podała wystarczających powodów, za nierównym traktowaniem bitcoinowych funduszy ETF futures i spot.

W odpowiedzi na informacje o sądowym sukcesie Grayscale kurs bitcoina wzrósł o 6,5 proc. Razem z nim w górę ruszył kurs większość kryptowalut. Według danych Coinglass likwidacje krótkich pozycji z dźwignią sięgnęły w ciągu ostatnich 24 godzin 117 mln dol.

Kurs bitcoina - sierpień 2023 (Coinmarketcap)

Dlaczego ETF na bitcoina ma znaczenie

Decyzja sądu jest ważna dla rynku kryptowalut z dwóch powodów. Po pierwsze uchyla szerzej furtkę do wejścia na amerykańskie giełdy funduszy ETF na bitcoina. Są one ważne, ponieważ zwiększają potencjalną liczbę inwestorów na rynku kryptowalut, dając im narzędzia do robienia tego w bardziej tradycyjny i regulowany sposób. Jak uważa portal CoinDesk oznaczałoby to dopływ miliardów dolarów.

Po drugie werdykt pokazał, że podobnie jak miało to miejsce w niedawnym orzeczeniu w sprawie Ripple, SEC nie ma takiej władzy nad rynkiem kryptowalut, jak by sobie życzył. Pomimo swoich ambicji regulator nie osiągnął na nim pozycji najwyższej instancji. W USA toczy się spór o to, która agencja posiada jurysdykcję do regulowania rynku kryptowalut. Obok SEC o swój kawałek tortu ubiega się także CFTC.

Zwycięstwo z SEC jest również bardzo ważne dla Grayscale. Spółka zarządzająca cyfrowymi aktywami, zapewnia klientom ekspozycję na różne kryptowaluty, ale jej sztandarowym produktem jest Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), który usiłuje przekształcić w ETF. Podczas bessy na rynku kryptowalut GBTC był sprzedawany nawet z 50 proc. dyskontem w stosunku do wartości przechowywanych bitcoinów. Po werdykcie sądu luka zmniejszyła się po raz pierwszy od dwóch lat do 18 proc.