"Gratulacje, wygrałeś Thermomix Vorwerk". Oszuści atakują miłośników gotowania

Oszuści wzięli na cel użytkowników facebookowych grup o Thermomiksie. To najnowsza kampania phishingowa, przez którą można stracić pieniądze.

Problem dostrzegł i opisał Michał Rosiak, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w Orange. Chodzi o rzekomy konkurs z okazji 25-lecia firmy Vorwerk, producenta Thermomiksa, podczas którego firma ma rozdawać urządzenia. Taki konkurs nie istnieje, a post udostępniany przez nieświadomych użytkowników Facebooka prowadzi do fałszywej strony internetowej.

Czym w ogóle jest Thermomix? To znane od wielu lat i bardzo popularne zaawansowane urządzenie-pomocnik kuchenny sprzedawane na pokazach organizowanych w domach. Z uwagi na jego wysoką cenę (wynoszącą obecnie około 5 tysięcy złotych) wielu klientów korzysta z zakupów ratalnych. Informacja o konkursowym rozdaniu urządzeń może więc liczyć na spory odzew, co skończy się mnóstwem oszukanych miłośników gotowania.

Na czym polega oszustwo? Jak zauważył Michał Rosiak, na facebookowych grupach związanych z Thermomiksem pojawiło się fałszywe ogłoszenie o konkursowym rozdaniu. Wystarczy tylko... kliknąć w link i "zarejestrować się" na stronie, do której on przekieruje. Strona jest fałszywa - udaje facebookowy fanpage Thermomiksa i firmy Vorwerk. Po zalogowaniu tam wpisane login i hasło dostaną się w ręce cyberprzestępców.

Dodatkowo na ekranie wyskakuje mnóstwo okienek reklamowych i sugerujących pobranie złośliwych aplikacji. Przy dużej skali ataku mniej doświadczony użytkownik może kliknąć niebezpieczny link.

Jest jeszcze trzeci wariant oszustwa, poza przekazaniem danych do logowania i kliknięciem w niebezpieczny link. Jak zauważa Rosiak, na konkursowej stronie pojawia się komunikat „Gratulacje, wygrałeś Thermomix Vorwerk”, a kliknięcie w link zachęcający do odbioru nagrody przekierowuje do wyboru operatora sieci komórkowej.

W kolejnym oknie pojawia się ekran subskrypcji serwisu z grami na telefon G4PLAY, który obciąża rachunek ofiary kwotą 14,99 zł za 7 dni. Zanim osoba oszukana zorientuje się, że z jej konta wychodzą takie regularne płatności, może stracić sporo pieniędzy.

