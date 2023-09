Graniczne domino. Słowenia przywraca kontrole na granicy z Chorwacją

Włochy biorą się za niebezpiecznych imigrantów. Przyjęto nowe przepisy Rząd Włoch przyjął w środę dekret, którego celem ma być ułatwienie wydalania nielegalnych imigrantów, uważanych za niebezpiecznych oraz położenie kresu zjawisku tzw. fałszywych nieletnich. To ci migranci, którzy po przypłynięciu do Włoch deklarują się jako niepełnoletni, by zapewnić sobie pobyt w osobnych ośrodkach, a zatem i lepsze warunki.