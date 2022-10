Gra pod wyższe stopy procentowe na GPW? Bankowa odwilż i energetyczny hamulec

fot. Kacper Pempel / / FORUM

Obietnice i pomysły rządu nadały ton wtorkowej sesji na GPW. Przy sprzyjających okolicznościach płynących z rynków bazowych, handel w Warszawie mógł skoncentrować się na wewnętrznych impulsach. W grze były banki, spółki z branży energetycznej oraz duet PKN Orlen- PGNiG.

WIG20 zyskał 0,96 proc. przy wzroście WIG o 0,72 proc. do 47 349,71 pkt. W niższych segmentach rynku mWIG40 zyskał 0,13 proc. do 3637,54 pkt, a sWIG80 zwyżkował o 0,87 proc. do 16 012,57 pkt. Obroty przekroczyły 1,21 mld zł, z czego 1,08 mld dotyczyło WIG20.

Globalny sentyment w tym tygodniu sprzyja mniejszej awersji do ryzyka i lepszej kondycji giełdowych indeksów. Od poniedziałku obserwowane jest cofnięcie na dolarze i rentownościach obligacji na rynku długu. W tym ostatnim przypadku sytuacja wygląda inaczej w Polsce, gdzie kierunek jest odwrotny, a np. 10-latki podchodziły we wtorek pod niedawny szczyt z ubiegłego tygodnia.

Rynek zdaje się wyceniać ewentualną konieczność zacieśniana polityki monetarnej przez RPP w obliczu coraz luźniejsze polityki fiskalnej prowadzonej przez rząd. We wtorek dowiedzieliśmy się o kosztującej blisko 42 mld zł waloryzacji rent i emerytur oraz 13. i 14. świadczeniu wypłacanym w kolejnym roku. W dodatku mediach pojawiły się spekulacje o zamianie 500+ na 800+, którym PiS miałoby iść do przyszłorocznych wyborów.

Kompletny rozjazd działań rządu i RPP został podchwycony przez rynek i uwidocznił się we wspomnianych zmianach na rynku długu oraz świetniej postawie banków. Zgoła inaczej zachowały się walory spółek związanych z energetyką po informacjach z Ministerstwa Aktywów Państwowych o szacowanych na kilkanaście mld zł strat spółek energetycznych

Kolejny dobry start sesji na Wall Street (m.in. dzięki dobrym wynikam spółek tj. Goldman Sachs czy J&J) oraz stabilne wzrosty na rynkach europejskich, przy braku publikacji istotniejszych danych makroekonomicznych, wsparły kupujących także na GPW, przesądzając o trzeciej wzrostowej sesji z rzędu na WIG20, nawet mimo zaciągniętego hamulca w postaci mocno spadających spółek paliwowych.

Sektorowo na GPW najwięcej zyskały banki (4,02 proc.) i motoryzacja (1,61 proc.) . Z drugiej strony były zniżkujące paliwa (-4,61 proc.) oraz energia (-4,41 proc.). W sumie podział w indeksach branżowych wypadł w stosunku 6 do 8 na korzyść kupujących.

W WIG20 najwięcej uwagi zwracały banki, dla których ogólnorynkowy dobry sentyment oraz spekulacje nt. dalszych ruchów w polityce monetarnej pozwolił kontynuować odbicie zainicjowane na początku października (z dna bessy), które w dwa tygodnie podniosło indeks WIG-Banki o ponad 14 proc.

"Obserwujemy dziś bardzo mocne wzrosty rentowności - o ok. 25-30 pb. wzdłuż całej krzywej. Ma to z jednej strony związek z dalszym, ale niewielkim wzrostem oczekiwań co do podwyżek stóp procentowych - mam tu na myśli kontrakty FRA. Za ten wzrost odpowiada też komponent asset swap - to jest pokłosie rosnących obaw fiskalnych, dotyczących wydatkowej strony budżetu. Inwestorzy w ten sposób reagują, zwiększając premię za ryzyko w przypadku inwestowania w polskie obligacje" - powiedział Mateusz Sutowicz z Banku Millennium.

W blue chipach mBank zyskał 8,81 proc., Pekao 5,81 proc., a Santander 5,69 proc., Największy PKO BP wsparł indeks wzrostem o 3,49 proc. Bank poinformował, że rozpoczął w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu sprzedaż posiadanego pakietu akcji PKN Orlen, stanowiących ok. 2,26 proc. kapitału. Celem PKO BP jest sprzedaż wszystkich posiadanych akcji PKN Orlen.

W ciągu dnia mocno rosły walory CD Projektu, osiągając nawet 125,88 zł – najwięcej od maja 2022 r. – ale ostatecznie kurs wzrósł o 2,76 proc. do 121,22 zł na koniec sesji.

Największe spadki zanotował kurs PGE (-6,48 proc.), reagując na informacje o szacunkowych kosztach wprowadzonych przez rząd regulacji. Wynikające z różnicy między kosztami z zawartych kontraktów a ceną maksymalną na energię elektryczną odbiły się mocno na finansach spółek, gdyż projekt ustawy nie przewiduje odpowiednich rekompensat. Zresztą ten efekt skłonił także władzę do porzucenia pomysłu podatku od ekstra zysków.

Na mocnym minusie były także kursy PKN Orlen (-4,54 proc.) i PGNiG (-5,79 proc.). Orlen ma w swoim portfelu energetyczna Energę, a PGNiG będzie wkrótce połączona z płocką spółką. W dodatku w drugiej połowie dnia cen ropy spadła o ok. 3 proc., schodząc poniżej 90 dolarów za baryłkę, dalej zniżkowała cena gazu. Na radarze jest też wspomniana transakcja sprzedaży sporego pakietu akcji Orlenu, które pozbywa się PKO BP zapewne z odpowiednim dyskontem. PZU posiadające podobny pakiet jeszcze nie ogłosiło takiego zamiaru, chociaż nie jest to wykluczone. Handel na walorach PKN Orlen był we wtorek największy na całej GPW i wyniósł ponad 315 mln zł.

Spadły jeszcze akcje JSW (-3,97 proc.), która przesunęła na koniec listopada publikację raportu za II kw., a nieznacznie zniżkowały kursy CCC i KGHM-u.

W drugiej linii mocne tąpniecie zaliczył kurs Bogdanki (-7,52 proc.) oraz spółek energetycznych: Enea (-5,66 proc.) i Tauron (-5,1 proc.). Na cenzurowanym były również Datawalk (-3,34 proc.) i Bumech (-3,08 proc.).

Oprócz banków (Handlowy, Millennium, Alior), dobrą sesję mają za sobą akcje Grupy Pracuj (4,63 proc.) XTB (3,89 proc.) czy Comarchu (3,09 proc.), który ma nową umowę z ZUS za ponad 70 mln zł.

Na szerokim rynku wydarzeniem była informacja o przekroczeniu przez Heineken 90 proc. w akcjonariacie Grupy Żywiec (3,91 proc.). Po sesji Heineken ogłosił wezwanie na akcje spółki o obecnie najdłuższym stażu na GPW w celu ściągnięcia jej z giełdy po ponad 31 latach.

MKu