"The Witcher: Monster Slayer" od CD Projekt. Podano datę premiery mobilnej gry

"The Witcher: Monster Slayer", mobilna gra osadzona w uniwersum "Wiedźmina", trafi do graczy 21 lipca 2021 roku - podał CD Projekt w komunikacie prasowym.

Fabuła gry "The Witcher: Monster Slayer", czyli w prostym tłumaczeniu "Wiedźmin: zabójca potworów", rozgrywa się na długo przed historią opowiadaną przez trylogię CD Projektu. W czasach, gdy potwory swobodnie w dużych ilościach wędrują po świecie, a popyt na wiedźmińskie usługi jest wszechobecny.

Jak zapowiadają twórcy w "Monster Slayer", gracze mają zobaczyć, jak świat wokół nich, zmienia się w mroczne fantasy znane z serii "Wiedźmin". Dobrym porównaniem ukazującym koncept "The Witcher: Monster Slayer" wydaje się "Pokemon Go". Gracze, jako świeżo wyszkoleni wiedźmini, będą uczestniczyć w rozgrywce opartej na lokacjach i rozszerzonej rzeczywistości, która pozwoli polować na potwory znajdujące się w okolicy.

Za produkcję gry odpowiada Spokko. To spółka, którą CD Projekt powołał w 2018 roku właśnie do realizacji przedsięwzięć mobilnych. - Znamy ludzi stojących za Spokko od ładnych kilku lat. Przyszli do nas z ciekawym pomysłem opartym na jednej z naszych marek, w który postanowiliśmy się zaangażować kapitałowo - powiedział wówczas prezes Adam Kiciński.

Spokko zapowiedziało, że gra trafi do graczy 21 lipca 2021 roku. Premiera będzie miała miejsce zarówno na urządzeniach z systemem iOS, jak i Android. Dodano także, że w sklepie Google Play już się wstępnie zarejestrować, by być gotowym na rozpoczęcie rozgrywki już w momencie premiery. Grę oparto na modelu free-to-play, jej instalacja będzie zatem bezpłatna.

Adam Torchała