Gra "Gas Station Simulator" sprzedała się w liczbie 71 tys. sztuk w 72 godziny po premierze

One More Level liczy na długi ogon sprzedażowy "Ghostrunnera"

Spółka One More Level (OML) liczy, że gra "Ghostrunner" będzie się dobrze sprzedawała jeszcze przez dłuższy czas, m.in. dzięki przygotowywanemu dużemu dodatkowi oraz wersji na nowe konsole - powiedział PAP Biznes prezes Szymon Bryła. Studio chce w najbliższym czasie powiększyć się do 45 osób, by móc pracować jednocześnie nad drugą częścią "Ghostrunnera" i produkcją o roboczej nazwie "Cyber Slash".