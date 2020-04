Gowin: Wybory korespondencyjne 10 maja są niemożliwe

Gdy ustawa o głosowaniu korespondencyjnym wróci do Sejmu, podejmę z innymi posłami Porozumienia decyzję, jak ostatecznie zagłosować - zapowiedział w środę były wicepremier, prezes Porozumienia Jarosław Gowin. Według niego wtedy będzie jasne, że wybory korespondencyjne 10 maja są niemożliwe.

Odpowiadając na pytanie, co w takim razie chciał zyskać, podając się do dymisji i czy chciał zyskać czas do 10 maja, Gowin stwierdził, że skierowana do Senatu ustawa o głosowaniu korespondencyjnym wróci do Sejmu i - jak zapowiedział - "ja oraz inni posłowie Porozumienia podejmiemy decyzję, jak ostatecznie zagłosować". Według niego "wtedy będzie już jasne, że wybory korespondencyjne 10 maja są niemożliwe".

Polityk zaznaczył, że jest zwolennikiem wyborów korespondencyjnych, gdyż w ciągu najbliższych dwóch lat każda inna forma wyborów tradycyjnych będzie "ryzykowna". "Uważam jednak, że do tej ustawy trzeba wpisać vacatio legis, trzeba dobrze przygotować organizacyjnie te wybory i przeprowadzić je w jakimś późniejszym terminie" - przekonywał.

Jego zdaniem, przeprowadzenie wyborów 10 maja "w oparciu o niedopracowane przepisy i przygotowane na chybcika rozwiązania organizacyjne" doprowadzi do chaosu, a "mandat przyszłego prezydenta, ktokolwiek te wybory wygra, będzie podważany".

Gowin zwrócił też uwagę na ryzyko wzrostu zachorowań i powołał się na wtorkowe dane z Bawarii, gdzie niedawno przeprowadzono wybory korespondencyjne. Na ich podstawie poinformował, że w ciągu ostatnich 10 dni po drugiej turze wyborów liczba chorych wzrosła w niemieckim landzie ponad dwukrotnie, a liczba zmarłych ponad czterokrotnie.

"Oczywiście można to tłumaczyć ogólnym wzrostem liczby zachorowań w Niemczech, tyle tylko, że ten wzrost w Bawarii jest wyższy, niż średni, co niestety wskazuje jednak na pewne powiązanie z wyborami, które się tam odbyły" - powiedział lider Porozumienia.

