Z politykami francuskimi łączy nas troska o patriotyzm gospodarczy, który musi stać się europejskim patriotyzmem gospodarczym. Twierdzenie, że w Polsce istnieją strefy bez LGBT, a reforma wymiaru sprawiedliwości jest sprzeczna z praworządnością, są fałszywe – stwierdził w wywiadzie dla dziennika „Les Echos” wicepremier Jarosław Gowin.

Stosunki gospodarcze między Polską a Francją są od kilku miesięcy bardzo intensywne – ocenił wicepremier Gowin.

„Z politykami francuskimi łączy nas troska o patriotyzm gospodarczy, który musi stać się europejskim patriotyzmem gospodarczym. Chcemy uczestniczyć w opracowywaniu rozwiązań, które pozwolą zwiększyć konkurencyjność gospodarki europejskiej i zwiększyć nasz dwustronny handel” – podkreślił Jarosław Gowin.

„Twierdzenie, że w Polsce istnieją strefy bez LGBT, jest fałszywe” – stwierdził wicepremier Gowin, odpowiadając na zarzuty francuskiego sekretarza ds. europejskich Clementa Beaune’a.

Równie fałszywe jest twierdzenie, że nie wolno mu było pojechać do Kraśnika. Jeśli zechce, z przyjemnością go tam przyjmę i pokażę, czym różni się jego koncepcja polskiej tolerancji od rzeczywistości – zaproponował wicepremier Gowin.

„Nie chcę trywializować różnic, jakie istnieją w definiowaniu pewnych wartości. Polska ze względu na wieloletni brak niepodległości, potem komunizm, jest bardzo przywiązana do rodziny i religii. Konstytucja RP definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Uchwały niektórych gmin nie są skierowane przeciwko ideologii LGBT, a tym bardziej przeciwko jednostkom, ale raczej przypominają o naszych wartościach. Nie prowadzi to do braku szacunku dla osób homoseksualnych, które cieszą się takim samym szacunkiem, jak wszyscy” – podkreślił polityk.

„Potrzeba reformy wymiaru sprawiedliwości jest nadal aktualna i nie ukrywam, że kierunek obrany przez rząd jest inny niż ten, który zaproponowałem na początku. Ale niesprawiedliwe jest stwierdzenie, że nie spełnia on demokratycznych standardów praworządności. Polska wraz z Węgrami sprzeciwiła się przede wszystkim głosowaniu nad europejskim budżetem i planem naprawczym, w którym wezwano do poszanowania praworządności” – wyjaśnił wicepremier Gowin.

„Z punktu widzenia Polski najważniejszymi wartościami są jednolity rynek i zasada pomocniczości. Jeśli spojrzymy na genezę projektu europejskiego, to była nim Europa ojczyzn: nie europejskie superpaństwo” – powiedział polski polityk.

Polscy przedsiębiorcy pracujący we Francji narzekają na praktyki francuskiej administracji. Stworzyliśmy grupę do przełamywania barier. Współpracujemy również z Francją nad dużymi europejskimi projektami dotyczącymi wodoru i mikroelektroniki i chcielibyśmy mieć wspólne projekty kosmiczne, cywilne i wojskowe – podsumował wicepremier.

Z Paryża Katarzyna Stańko