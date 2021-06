Gowin: Receptą na brak mieszkań są lokale na wynajem z niskim czynszem

fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

Brak mieszkań jest wskazywany przez Polaków od wielu lat jako drugi po słabej kondycji służby zdrowia problem, który utrudnia życie - powiedział w piątek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Jak wskazał, receptą jest budowanie mieszkań na wynajem z niskim czynszem.

Podczas konferencji w piątek w Olsztynie wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zapowiedział powołanie Spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Krajowego Zasobu Nieruchomości Północ, która na Warmii i Mazurach wybuduje 1 tysiąc mieszkań na wynajem z niskim czynszem.

Wicepremier Jarosław Gowin powiedział, że "brak mieszkań jest wskazywany przez Polaków od wielu lat jako drugi po słabej kondycji służby zdrowia problem, który utrudnia życie".

"Wiele rządów podejmowało wiele programów, które kończyły się fiaskiem. Teraz jest inaczej. Teraz społeczne inicjatywy mieszkaniowe powstają w całym kraju. Tu, na Warmii i Mazurach, współpraca z lokalnymi samorządami układa się wyjątkowo dobrze" - podkreślił wicepremier Gowin.

Jak dodał, kluczowe dla powodzenia przedsięwzięcia jest połączenie wysiłków rządu i rządowych instytucji na czele z Krajowym Zasobem Nieruchomości i równocześnie wysiłków samorządowych.

"My jako strona rządowa dostarczyliśmy rozwiązania prawne i dostarczamy niebagatelnie duże dofinansowanie. Cały koszt inwestycji może być pokrywany w 45 procentach ze środków budżetu państwa. Samorządowcy wskazują tereny i przeprowadzają proces rekrutacji chętnych"- wyjaśnił.

Poseł Porozumienia Michał Wypij dodał, że na Warmii i Mazurach chęć przystąpienia do spółki do tej pory wyraziło 19 gmin.

"One uznały, że wykorzystując narzędzia rządowe, mogą wspólnie zrobić coś wyjątkowego. To największa spółka w Polsce i to jest powód do dumy, że dobre projekty mogą wychodzić z takiego regionu jak Warmia i Mazury"- dodał poseł Wypij.

Wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Jarosław Pucek wyjaśnił, że czynsz najmu w mieszkaniach będzie oscylował wokół 13 zł za metr kwadratowy, a koszt budowy metra kwadratowego ocenia się że będzie wynosił 4,8 tys. zł.

Najemcami będą osoby, które mają stałe dochody, ale których nie stać na zaciągnięcie bankowego kredytu hipotecznego, by kupić mieszkanie deweloperskie. Po 30 latach najmu możliwe będzie wykupienie mieszkania.

Dodał, że praktyka wskazuje, że Polacy najbardziej zainteresowani są mieszkaniami 2 pokojowymi o powierzchni 50 metrów kwadratowych (70 proc. Polaków chcę mieszkać w takich mieszkaniach), 20 proc. Polaków chciałoby mieszkać w kawalerkach o powierzchni 35 metrów kwadratowych, a 10 proc. chce mieszkać w większych, bo 3 pokojowych mieszkaniach o powierzchni 60 metrów kwadratowych.

autor: Agnieszka Libudzka