Gowin: Premier w sobotę przedstawi szczegóły dalszego działania gospodarki

W sobotę przed południem premier Mateusz Morawiecki przedstawi długofalowe zasady dalszych etapów bezpieczeństwa w walce z COVID-19 - poinformował na Twitterze rzecznik rządu Piotr Muller. Wicepremier Jarosław Gowin informował wcześniej, że w sobotę ogłoszone będzie złagodzenie obostrzeń z możliwością ich punktowego stosowania.

"W sobotę przed południem odbędzie konferencja prasowa premiera Morawieckiego. Zostaną na niej przedstawione kompleksowe, długofalowe zasady dalszych etapów bezpieczeństwa w walce z COVID-19" - napisał Muller.

Złagodzenie obostrzeń, które zostanie ogłoszone w sobotę, będzie stopniowe, z możliwością zastosowania punktowych ograniczeń - poinformował wcześniej podczas posiedzenia Rady Przedsiębiorczości wicepremier Jarosław Gowin.

"Złagodzenie obostrzeń, które w sobotę ogłosi premier i ja, będzie stopniowe, nie będzie liniowe, mogą być okresy punktowych obostrzeń. Złagodzenia, które planujemy w mniejszym stopniu dotyczą turystyki, hotelarstwa i gastronomii" - powiedział.

"Nie wykluczamy, że usiądziemy w rządzie nad opracowaniem instrumentów kierowanych dla tych trzech branż" - dodał.

Prawdopodobnie podczas prac w Senacie rozszerzymy liczbę branż objętych tarczą branżową - przekazał wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin cytowany na Twitterze resortu. Dla turystyki, gastronomii, hoteli może powstać osobny pakiet pomocy - dodał.

"Prawdopodobnie podczas prac w Senacie rozszerzymy liczbę branż objętych Tarczą Branżową. Dla turystyki, gastronomii, hoteli może przygotujemy osobny pakiet pomocy na zachowanie i restart" - powiedział Gowin na spotkaniu z Radą Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, cytowany w piątek na Twitterze Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Sejm uchwalił w czwartek w nocy pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, tzw. antykryzysową tarczę branżową. Ustawą zajmie się teraz Senat.

Jak podkreśliło w piątkowym komunikacie MRPiT, pakiet ma pomóc firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami II fali pandemii - m.in. gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej. W przypadku zniesienia opłaty przewiduje się rekompensaty dla tych gmin, których przychody z opłaty przekraczają 10 tys. zł rocznie.

Ustawa zawiera rozwiązania przygotowane przez MRPiT, MF i KPRM. W Sejmie złożyli go posłowie PiS.

Ustawa przewiduje kilkadziesiąt regulacji. Najistotniejsze - jak zaznacza resort - to: zwolnienie z ZUS - "zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące"; jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe - "dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące" oraz zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. - przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu mają zaoszczędzić 137 mln zł.

W ramach przepisów przewidziano też dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r. Z kolei w ramach dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw – wsparcie ma wynieść do 5 tys. zł., a dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - 2 tys. zł przez trzy miesiące.

Ustawa wprowadza również zwolnienie z obowiązku "opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.". Zwolnienie z obowiązku opłacania tych świadczeń wymaga spełnienia określonych warunków. Są to: "prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów działalności, zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek, wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.".

Z kolei dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe ma przysługiwać osobom, które "prowadziły na dzień 30 września 2020 r." jeden z określonych rodzajów działalności. Świadczenie przysługuje w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 r. - 2 tys. 80 zł.