Gowin: Potrzebne są mieszkania dla osób o średnich dochodach

fot. Mateusz Włodarczyk / FORUM

Na rynku potrzebne są mieszkania dla osób o średnich dochodach. Odpowiedzią jest program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, który polega na ścisłej współpracy między samorządami a administracją rządową – mówił w piątek w Przemyślu (Podkarpackie) wicepremier Jarosław Gowin.

Minister rozwoju, pracy i technologii wziął udział w uroczystym ogłoszeniu przez Krajowy Zasób Nieruchomości oraz samorządy Przemyśla, Sanoka, Mielca, Ustrzyk Dolnych i Medyki przystąpienia do spółki SIM Południe. Dzięki spółce, która wkrótce zostanie powołana, na terenie tych pięciu gmin powstanie kilkaset mieszkań.

Gowin zaznaczył, że program SIM pozwala wspierać samorządy na różne sposoby - od wniesienia aportem nieruchomości, po partycypację w kosztach inwestycji. Jak podał wicepremier, w sumie budżet państwa będzie pokrywał ok. 60 proc. inwestycji. „A kolejne kilkadziesiąt procent kosztów będzie można oprzeć na najtańszym na rynku kredycie z Banku Gospodarstwa Krajowego” – mówił.

W ocenie Gowina, program SIM pokazuje, jak powinna współpracować administracja rządowa i samorządowa. „Problemy Polski można najlepiej rozwiązań wtedy, kiedy rząd wraz z samorządem silnie ze sobą współpracują” – stwierdził.

Zdaniem Gowina, współpraca rządu i samorządu będzie też konieczna przy wdrożeniu Krajowego Programu Odbudowy, aby - jak dodał - wyrwać gospodarkę z „rekordowo niskiej”, ale odczuwalnej recesji.

Minister RPiT podkreślił, że SIM jest skierowana przede wszystkim do osób, których nie stać na kredyty hipoteczne w bankach, a stać ich natomiast na opłacanie comiesięcznego czynszu.

Zwrócił uwagę, że np. samorząd Mielca dobrze sobie radzi w przyciąganiu inwestorów, ale problemem jest znalezienie pracowników, ze względu na brak mieszkań.

„Są też takie atrakcyjne miejscowości jak Ustrzyki Dolne, w których najbardziej opłaca się przeznaczać mieszkania na wynajem dla turystów. Co oznacza, że dla stałych mieszkańców Ustrzyk tych mieszkań brakuje. A ceny są takie, że uniemożliwiają ich zakup” – mówił.

Gowin podał dane, z których wynika, że 45 proc. Polaków w wieku od 25. do 34. roku życia mieszka z rodzicami. Natomiast prawie połowa małżeństw nie jest w stanie zakupić mieszkania i muszą wynajmować lokum na wolnym rynku. Co, jak mówił wicepremier, jest dla nich tak dużym wysiłkiem finansowym, że nie stać ich na posiadanie dzieci.

„W Polsce na 1 tys. mieszkańców mamy 350 mieszkań, co jest znacząco więcej niż jeszcze kilka lat temu. Średnia unijna wynosi 450 mieszkań. A we Francji, gdzie jeszcze wczoraj byłem, wskaźnik ten przekracza 500 mieszkań. To pokazuje z jak poważną materią przychodzi nam się zmierzyć” – powiedział.

Polityk przypomniał, że w minionym roku oddanych zostało do użytku najwięcej mieszkań od 1979 r., czyli 221 tys. Podkreślił, że taki wynik osiągnięty pomimo pandemii koronawirusa. „Było to 50 proc. więcej niż jeszcze pięć lat temu. Jest się czym chwalić, ale są to przede wszystkim sukcesy prywatnych przedsiębiorców” – dodał.

Obecna w Przemyślu wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka przekonywała, że Polacy potrzebują na rynku mieszkaniowym takiej oferty, jaką proponować będą SIM.

Dodała, że czynsz, jaki trzeba będzie płacić za mieszkania, które powstaną, nie będą równoważne racie kredytu hipotecznego. „To będzie umiarkowany czynsz, czyli mówimy o zupełnie innych kwotach i wartościach” – powiedziała wiceminister.

Kornecka zwróciła też uwagę, że w ramach SIM jest też inna droga do uzyskania własności mieszkania. „Nie jesteśmy tylko najemcą mieszkania, ale, jeśli nasza sytuacja finansowa na to pozwala, możemy uzyskać własność tego mieszkania” – zaznaczyła.

Zastępca prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości Michał Sroka, powiedział z kolei, że umowa powołania spółki SIM Południe razem z pięcioma samorządami została już uzgodniona. „Ten projekt jest zatem bliżej niż dalej. Jesteśmy bliżej realizacji tej inicjatywy” – dodał. Sroka podziękował samorządom za współpracę przy tej inicjatywie.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz mówił, że ostatnio gmina oddała pierwsze od 15 lat mieszkania komunalne. „Dziś na liście oczekujących na mieszkania mamy ponad 60 rodzin” – dodał.

Romowicz podkreślił, że mieszkania w ramach SIM powstaną na ponad 2 ha działce powstanie siedem budynków z mieszkaniami komunalnymi, które w całości zaspokoją potrzeby mieszkańców Ustrzyk Dolnych.

W ramach spółki, która powstanie do zagospodarowania jest łącznie 6,9 ha gruntów przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną. Na działce położonej w gminie Mielec przy ul. Kahla ma powstać 228 mieszkań, w Przemyślu przy ul. Bakończyckiej 120 lokali, a w Ustrzykach Dolnych przy ul. Stokowej następne 148 lokali. W Sanoku na działce przy ul. Konarskiego mają zostać oddane do użytku 64 mieszkania, a w Medyce planowane jest postawienie 45 mieszkań.

Każda z gmin przystępujących do SIM - za pośrednictwem prezesa KZN – wystąpi też z wnioskiem o jednorazowe wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM) w wysokości do 3 mln zł. Tym samym spółka SIM Południe będzie dysponować kapitałem niemalże 15 mln zł. Kolejnym krokiem, które ma ułatwić finansowanie inwestycji będzie bezzwrotne dofinansowanie z RFRM do 10 proc. kosztów realizacji inwestycji.

Obecnie Krajowy Zasób Nieruchomości dąży do powołania spółek SIM w różnych regionach Polski, gdzie na 570 hektarach może powstać ok. 18 tys. mieszkań, są to szacunki dla całego kraju. (PAP)

autor: Wojciech Huk