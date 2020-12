Gowin: Porozumienie udziela poparcia ustaleniom z Brukseli

Czarnek: Może jestem kontrowersyjny

Zdominowali nas ludzie lewicy. Minister, który bałby się swoich poglądów, nie byłby dobrą odpowiedzią na to, co się dzieje, zwłaszcza w świecie nauki - mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek weekendowemu "Plus Minus", dodatkowi do "Rzeczpospolitej" .