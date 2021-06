Gowin: Opowiadamy się za zwiększeniem udziału samorządów w podatkach PIT i CIT

/ Twitter

Skuteczne państwo musi być państwem działającym jak najbliżej obywateli; opowiadamy się za zwiększeniem udziału samorządów w podatkach PIT i CIT, to jeden z najważniejszych postulatów Porozumienia - mówił lider ugrupowania, wicepremier Jarosław Gowin podczas kongresu programowego partii.

Sobotę pod hasłem "Polska od nowa" odbywa się kongres programowy Porozumienia Jarosława Gowina. Politycy ugrupowania wskazywali, że nowy program wypracowano z ponad setką ekspertów podczas 14 konferencji programowych, które odbywały się w całej Polsce.

Lider ugrupowania podczas wystąpienia podkreślał, że państwo musi być skuteczne i silne. Jak mówił, państwo musi pozostawiać jak największą przestrzeń wolności dla jednostek, stowarzyszeń, rodzin i samorządów. "Chcemy, żeby nasze państwo było w pełni demokratyczne i praworządne" - mówił i tłumaczył, że to właśnie w imię tych wartości, Porozumienie sprzeciwiło się ubiegłorocznym wyborom korespondencyjnym.

"Skuteczne państwo musi być państwem działającym jak najbliżej obywateli" - kontynuował Gowin. "Opowiadamy się za szerokim zakresem kompetencji samorządów. Równocześnie, trzeba jednak pilnować, by przyznając samorządom nowe zadania przeznaczać dla nich odpowiednie środki finansowe. Stąd jeden z najważniejszych postulatów Porozumienia, czyli zwiększenie udziału samorządów w podatkach PIT i CIT" - oświadczył.

Gowin wskazywał też, że w czasie pandemii to jego resort przygotował programy pomocowe. "To my przygotowujemy teraz dalekosiężne programy szybkiego przewrócenia polskiej gospodarki na ścieżkę dynamicznego wzrostu" - powiedział. Wskazywał na takie programy jak strategia produktywności czy nowa polityka przemysłowa.

Jak dodał, jego ugrupowanie wie, że w gospodarce najlepiej sprawdzają się prywatna własność, niskie podatki, swobodna konkurencja i interwencja państwa, ale ograniczona do niezbędnego minimum. "Wiemy, że w tych obszarach jest jeszcze wiele do zrobienia i jesteśmy zdeterminowani żeby bronić zwłaszcza interesów klasy średniej. Tej grupy, która w największym stopniu przyczyniła się do spektakularnego sukcesu Polski po roku 1989" - wskazał.

Szef Porozumienia mówił ponadto, że jako konserwatyści "jesteśmy przywiązani do tradycyjnych wartości, ale wiemy też, że polskie społeczeństwo jest pluralistyczne". "Jako chrześcijanie jesteśmy głęboko przekonani o nienaruszalnej godności każdego człowieka, niezależnie od jego przynależności narodowej, koloru skóry, płci czy orientacji seksualnej" - mówił.

Dodał, że społeczeństwo musi troszczyć się o ludzi potrzebujących pomocy. "Stąd program ekonomii społecznej. Będziemy jednak dbać o to, aby ten program nie przeradzał się w postawę wyuczonej bezradności, nie uzależniał człowieka od pomocy ze strony państwa" - zaznaczył.

Gowin mówił też, że położenie geopolityczne naszego kraju wymaga od każdego rządu i każdego pokolenia szczególnej baczności jeśli chodzi o bezpieczeństwo. W tym kontekście wskazał, że są trzy filary bezpieczeństwa: przynależność do NATO, UE i duże nakłady na polską armię.

"Jako konserwatyści jesteśmy przekonani, że w tych obszarach trzeba stawiać na ciągłość i konsensus. Na porozumienie ponad podziałami partyjnymi, ponad podziałami rząd - opozycja" - stwierdził.

Gowin poruszył też kwestię wiedzy i nauki. "Wiemy, że w współczesna gospodarka i współczesne społeczeństwo wymagają dużych nakładów na edukację i naukę. To my przygotowaliśmy dwie ustawy o innowacyjności, koncepcję doktoratów wdrożeniowych. To my dbamy i będziemy konsekwentnie dbać o to co jest warunkiem swobodnego rozwoju nauki, czyli autonomię uczelni" - zapewnił.

Gowin mówił też o kwestii klimatu. "W duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności za świat, opowiadamy się za troską o nasze środowisko. To jest pewne dobro, które nasze pokolenie musi przekazać następnym pokoleniom" - mówił. Wskazywał na koncepcję zielonej gospodarki i "nasz wkład w transformację energetyczną, energooszczędne budownictwo". "Uważamy, że Ziemia jest naszym wspólnym dobrem i jesteśmy zdecydowani przekazać to dobro w jak najlepszym stanie pokoleniu naszych dzieci i naszych wnuków" - mówił Gowin.(PAP)

