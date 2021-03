Gowin: Oddajemy serwis e-Budownictwo w ręce przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju

Oddajemy w ręce przedsiębiorców serwis e-Budownictwo. Liczymy na komentarze i opinie, które pomogą rozwijać serwis, cyfryzacja to jest proces ciągły - powiedział w poniedziałek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Gowin powiedział, że jednym z jego najważniejszych celów jako wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii jest maksymalne uproszczenie, przyspieszenie i ułatwienie wszelkich procedur biurokratycznych dotyczących codziennego życia obywateli i działalności przedsiębiorców, a także ułatwienie, przyspieszenie i uproszczenie dostępu do zasobów publicznych.

"Oddajemy serwis e-Budownictwo. Oczywiście liczymy na wasze komentarze, które pomogą rozwijać serwis, bo cyfryzacja to jest proces ciągły, oparty na nieustannym korygowaniu i doskonaleniu narzędzi. Zapraszam wszystkich do korzystania i udoskonalania serwisu e-Budownictwo".

Według wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anny Korneckiej do tej pory dokumenty w procesie inwestycyjno-budowlanym nie były ujednolicone i różniły się pod wieloma względami. Rozwiązaniem dla tego problemu ma być cyfryzacja tego procesu.

"Postanowiliśmy to zmienić poprzez cyfryzację procesu inwestycyjno-budowanego. To kolejny krok w priorytetowym dla MRPiT i KPRM programie cyfryzacji polskiej gospodarki. Ma to umożliwić obywatelem załatwianie przez internet spraw związanych z prawem budowlanym. W praktyce oznacza to uproszczenie i skrócenie procesu inwestycyjno-budowlanego" - zapewniła wiceminister.

Udostępnione przez resort narzędzia mają pozwalać na kontakt obywateli z organami administracji architektoniczno-budowlanej czy organami nadzoru budowlanego bez konieczności wychodzenia z domu.

"Możliwość składania wniosków elektronicznie będziemy wdrażać etapami, stopniowo. W pierwszej fazie, od lutego 2021 r. można złożyć 13 elektronicznych formularzy. Między innymi jest to wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, bądź jego części, czy zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowalnych" - poinformowała.

"Dodatkowe formularze objęte nowelizacją prawa budowlanego, w tym w szczególności wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, w formie elektronicznej będzie można złożyć w sposób elektroniczny od lipca 2021 r." - zapowiedziała wiceminister.

Według MRPiT towarzyszące nowym narzędziom zmiany w ustawie Prawo budowlane umożliwią składanie określonych dokumentów w procesie budowlanym w postaci elektronicznej. Jednocześnie zostanie zachowana dotychczasowa - papierowa forma składania dokumentacji do organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego.

Od 4 lutego 2021 r. drogą elektroniczną można m.in. złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, zgłosić roboty budowlane (niewymagające dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego), zgłosić rozbiórkę, czy złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę. Online można także złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, a także zawiadomić o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia.

Inne ważne zmiany to możliwość złożenia e-wniosku m.in. o zmianę pozwolenia na budowę, wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego, pozwolenie na użytkowanie. Inwestor będzie też za pośrednictwem internetu zawiadomić o zakończeniu budowy.

Od 5 lipca 2021 r. drogą elektroniczną będzie natomiast można dokonać zgłoszenia z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Wiceminister Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego powiedziała, że serwis do składania wniosków powstał z myślą o inwestorach, którzy chcą w prosty sposób złożyć wniosek do organu za pomocą internetu. "To bardzo duża innowacyjność (...). Polska będzie w czołówce krajów europejskich, która będzie miała scyfryzowany projekt budowlany, to będzie ogromna inicjatywa" - oceniła. Cabańska pokazała też, jak działa serwis na przykładzie złożenia zgłoszenia rozbiórki i zarekomendowała założenie konta inwestora, co - jak wyjaśniła - umożliwi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności.(PAP)

mfr/ mmu/ maja/ je/