Gowin: Nie będzie formalnych zakazów przemieszczania się na początku stycznia

Rząd nie przewiduje formalnych zakazów przemieszczania się w pierwszej połowie stycznia, w trakcie ferii zimowych - wynika z wypowiedzi wicepremiera Jarosława Gowina. Szef resortu rozwoju i pracy zapowiedział kontrole przestrzegania zakazów epidemicznych, za złamanie których grozi odebranie firmom rządowej pomocy.

"Chcemy pierwsze 2 tygodnie stycznia ogłosić okresem zaprzestania podróży, zaprzestania kontaktów. To nie będzie rozwiązanie formalne, to nie będzie nakaz. To będą pewne zachęty, obostrzenia, a przede wszystkim apel do odpowiedzialności i poczucia solidarności każdego z nas" - powiedział Gowin.

"Tak, będą kontrole od dzisiaj. (...) Jako minister odpowiedzialny za gospodarkę (...) mówię z apelem do przedsiębiorców, aby przestrzegali przepisów. W przeciwnym wypadku muszą się liczyć nie tylko z mandatami, karami finansowymi, ale także z zawieszeniem pomocy" - dodał w innym miejscu konferencji.

Ferie zimowe w tym roku szkolnym odbędą się dla wszystkich uczniów w całym kraju w tym samym termie - od 4 do 17 stycznia 2021 r.

Zgodnie z opublikowaną w sobotę w Dzienniku Ustaw nowelą, naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego udzielanego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (PAP Biznes)

