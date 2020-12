Gowin: Należy zrobić wszystko, by uniknąć weta budżetowego

fot. Mateusz Włodarczyk / FORUM

Wyjście z UE oznaczałoby znalezienie się w orbicie wpływów rosyjskich i radykalne uszczuplenie suwerenności - powiedział w rozmowie z Businessinsider wicepremier, minister rozwoju Jarosław Gowin. Podkreślił, że należy zrobić wszystko, by uniknąć weta budżetowego i zawieszenia Funduszu Odbudowy.

Na pytanie, czy wyobraża sobie „polexit”, Gowin odparł, że byłoby to sprzeczne z polską racją stanu i nie zna żadnego polityka Zjednoczonej Prawicy, który mówiłby o „polexicie”.

"Wyjście z UE oznaczałoby znalezienie się w orbicie wpływów rosyjskich i radykalne uszczuplenie suwerenności. Podobnie jak część moich kolegów z obozu Zjednoczonej Prawicy, krytykujących zasadę +rządów prawa+ i namawiających premiera do zawetowania unijnego budżetu, ja również rozumuję w kategoriach suwerenności Polski. Tyle że gdzie indziej widzę jej fundament. Warunkiem suwerenności każdego kraju jest własność i siła gospodarki. Polska do dynamicznego rozwoju potrzebuje środków unijnych, w tym także środków z Funduszu Odbudowy" - ocenił wicepremier. Wyraził nadzieję, że spór o zasadę praworządności nie przekreśli szansy na powołanie Funduszu Odbudowy.

Na uwagę, że Brukseli chodzi o przywrócenie niezależności wymiaru sprawiedliwości, niezawisłość sądów w Polsce i przestrzeganie swobód obywatelskich, Gowin odpowiedział, że można długo dyskutować na temat skutków licznych, "nawet zbyt licznych zmian w przepisach o sądownictwie", ale sprawa kształtu wymiaru sprawiedliwości jest suwerenną domeną poszczególnych państw członkowskich.

Pytany, kiedy do przedsiębiorców trafią pieniądze w ramach ogłoszonego Planu dla Pracy i Rozwoju, szef MRPiT poinformował, że pierwsze pieniądze trafią w grudniu. "Zakładam, że w tym tygodniu Sejm rozpatrzy poprawki Senatu, a prezydent zechce ustawę podpisać. Lada moment przedsiębiorcy uzyskają zatem zwolnienie z ZUS-u, wypłatę postojowego, bezpośrednie, bezzwrotne dotacje do 5 tysięcy złotych dla mikro i małych firm, a wreszcie – co dla przedsiębiorców pewnie najważniejsze - dopłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości do 2 tysięcy złotych do każdego etatu i umowy-zlecenia. Ubolewam tylko nad tym, że prace w parlamencie się przeciągnęły. Liczyłem na to, że ustawa zostanie przyjęta parę tygodni temu" - stwierdził.

W rozmowie padło też pytanie, czy Gowin będzie przekonywał innych członków rządu do rozpoczęcia dyskusji o obniżce podatków. "Jeśli chodzi o generalne obniżenie podatku dochodowego, na pewno będę dążył do przeprowadzenia analizy, jakie skutki by to przyniosło. Mówię to ze świadomością, że byłoby to rozwiązanie idące na przekór dotychczasowej linii Zjednoczonej Prawicy, preferującej silny interwencjonizm państwa, a nie promowanie instrumentów wolnorynkowych takich właśnie, jak obniżanie podatków" - powiedział wicepremier. Jednocześnie przyznał, że bardzo mu się podoba droga obrana przez Czechy, które zdecydowały się na radykalne cięcie podatków bezpośrednich.

Mówiąc o tym, co z obowiązującymi restrykcjami związanymi z epidemią po 27 grudnia, zaznaczył, że zgodnie z prognozami epidemiologów i lekarzy przełom roku przyniesie ponowny wzrost liczby zakażeń na skutek pełnego otwarcia handlu i wzmożenia kontaktów społecznych w okresie świątecznym. "Z tego wynika decyzja o jednym terminie ferii zimowych. Dwa pierwsze tygodnie Nowego Roku będą służyły schłodzeniu kontaktów społecznych po to, by od 18 stycznia zacząć stopniowo otwierać szkoły i odmrażać kolejne branże. Dziś obiecywanie, że zaraz po świętach ruszą hotele czy restauracje, byłoby wobec przedsiębiorców nieuczciwe" - powiedział minister rozwoju.

Ocenił, że spadek PKB wyniesie w całym roku około 3,5 procent, a stopa bezrobocie wzrośnie, choć nie powinna sięgnąć pułapu 7 procent. "Na koniec roku będziemy mieli może nie dramatyczną, ale jednak recesję" - przyznał.

