Gowin: Każde odmrażanie może zostać cofnięte

fot. Adam Chełstowski / FORUM

Wicepremier Jarosław Gowin przestrzegł w piątek, że odmrożenie kolejnych obszarów gospodarki może zostać cofnięte, jeśli przełoży się to na ponowny wzrost zachorowań.

„Każde odmrożenie jest wielkim testem. Jak branża nie będzie działać zgodnie z protokołami sanitarnymi, to czeka nas wzrost zachorowań. To z gospodarczego punktu widzenia oznaczać może nie tylko konieczność ponownego zamknięcia danych branż, ale i zablokowanie rozmrażania kolejnych branż” - oświadczył Gowin na konferencji prasowej.

Zaznaczył jednocześnie, że jeśli wszystko będzie szło zgodnie z planem, to „wkrótce krok po kroku będziemy rozmrażać kolejne branże”. Musimy działać rozważnie i elastycznie, analizując sytuację na bieżąco - dodał.

Gowin: Pomoc finansową dla firm w miarę możliwości poszerzymy i wzmocnimy

W związku z pandemią pomoc finansową dla firm będziemy kontynuować, a w miarę możliwości ją poszerzymy i wzmocnimy - poinformował w piątek wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

"Jeżeli chodzi o tarczę branżową dodam, że dotychczasową pomoc sukcesywnie wydłużamy o następne miesiące. Rozporządzenie dotyczące grudnia i stycznia już weszło w życie, pomoc będzie kontynuowana również za luty. Pracujemy już nad kolejnym rozporządzeniem" - powiedział minister podczas konferencji prasowej dotyczącej luzowania obostrzeń gospodarczych.

"Doskonale wiem, że mimo to wielu naszych przedsiębiorców znajduje się w bardzo trudnym położeniu, dlatego zapewniam, że pomoc finansową będziemy nie tylko kontynuować, ale w miarę możliwości jeszcze ją poszerzymy i wzmocnimy" - zapowiedział wicepremier.

Gowin: trwają prace nad dalszymi sposobami wspierania przedsiębiorców, którzy nie są objęci kodami PKD

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii pracujemy nad dalszymi sposobami skutecznego wspierania przedsiębiorców, których nie obejmuje system kodów PKD - poinformował w piątek wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin. Jak dodał, pomoc rządowa nie może być skierowana do całej gospodarki.

"W ministerstwie pracujemy nad dalszymi sposobami skutecznego wspierania tych przedsiębiorców, których nie obejmuje system kodów PKD. Tarcza branżowa i Tarcza Finansowa, ta pomoc, która obecnie jest kierowana, nie może być skierowana do całej gospodarki" - powiedział na piątkowej konferencji prasowej Gowin.

Jak ocenił, cała gospodarka daje sobie radę stosunkowo bardzo dobrze na tle Unii Europejskiej. "Mamy jeden z najniższych poziomów recesji w Europie. Prawdopodobnie wśród krajów średnich i dużych Unii Europejskiej będziemy mieli najniższą recesję za rok 2020. Ale precyzyjnie kierujemy tę pomoc do konkretnych branż dotkniętych obostrzeniami, znajdującymi się w trudnościach" - mówił.

Szef MRPiT przekazał, że do tej pory, czyli w ciągu niespełna miesiąca z Tarczy Finansowej 2.0 PFR do polskich mikro, małych i średnich firm trafiło już blisko 5,5 mld zł.

"Dzięki temu, od połowy stycznia wsparcie otrzymał około 35 tys. 500 przedsiębiorstw, zatrudniających w sumie blisko 250 tys. osób, w tym ponad 30 tys. mikrofirm otrzymało dofinansowanie łącznie w wysokości 2,6 mld zł, a prawie 5 tys. małych i średnich firm otrzymało łącznie blisko 2 mld 900 mln zł i każdego dnia te sumy rosną. Tarcza Finansowa 2.0 to jest szybka i skuteczna pomoc" - dodał.

Jak wskazał, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej i gastronomicznej - a więc z tych branż, które najbardziej dotknięte są obostrzeniami -otrzymały w ciągu tego niespełna miesiąca prawie 3 mld zł wsparcia.

"Środki przeznaczone na pomoc są bezprecedensowe. Wsparcie już udzielone - to ponad 180 miliardów złotych - około 184 miliardów zł, to odpowiada niemal 9 proc. rocznego PKB Polski. A biorąc pod uwagę środki alokowana, ale jeszcze niewydane, to niewykluczone, że może to być nawet ok. 10 proc. PKB. Pod tym kątem, czyli skali pomocy dla przedsiębiorców w stosunku do wielkości gospodarki w Unii Europejskiej ustępujemy tylko Danii i Austrii" - powiedział Gowin.

Gowin: Chcemy rozszerzyć wsparcie m.in. dla organizacji pozarządowych

Chcemy rozszerzyć wsparcie dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców w galeriach handlowych - powiedział w piątek wicepremier Jarosław Gowin.

"Szukamy sposobu na uszczelnienie luk w systemie i na objęcie pomocą (z tarcz pomocowych - PAP) także innych form działalności gospodarczej, np. sklepików szkolnych" - powiedział.

"Pomocą chcemy też objąć organizacje pozarządowe, których działalności nie objęła pomoc rządowa" - dodał. Jak tłumaczył, chodzi o te organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą i nie mają własnego PKD.

Wskazał, że podobnie będzie ze wparciem dla przedsiębiorców w galeriach handlowych." W tym przypadku rozważmy pomoc nie na podstawie PKD, ale na podstawie umowy najmu przestrzeni w galerii" - dodał wicepremier.

wkr/ je/