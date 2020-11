Gowin: Bezpośrednia pomoc dla firm w Planie dla Pracy i Rozwoju

fot. Adam Chełstowski / FORUM

Bezpośrednią pomoc dla firm w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią zakłada przedstawiony w poniedziałek przez wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina Plan dla Pracy i Rozwoju. Na tarcze branżową i finansową przeznaczamy ok. 40 mld zł - wskazał.

"Dzięki temu planowi warunki prowadzenia działalności gospodarczej staną się przewidywalne. (...) W czasach kryzysu przede wszystkim musimy zapewnić byt polskim rodzinom i przetrwanie polskim firmom" - powiedział Gowin.

Wicepremier poinformował, że w ramach tego planu "kładziemy fundamenty na przyszłość". Dodał, że nowy plan będzie działał w trzech obszarach.

"Po pierwsze, na tarczę branżową dla kilkudziesięciu branż oraz na kontynuację Tarczy Finansowej przeznaczymy około 40 mld zł" - powiedział . (...) Drugi obszar to Nowy Kierunek" - mówił wicepremier. Wskazał, że chodzi o pakiet działań wspierających firmy zmuszone do transformacji, "do dostosowania się do zmienionych potrzeb rynku".

"Trzeci obszar to Impuls dla Rozwoju. Składa się na niego wiele działań, które w tej chwili rozpoczynamy” - powiedział Gowin.

Wyjaśnił, że Impuls dla Rozwoju to m.in. poszerzenie pakietów deregulacyjnych. (PAP)

pif/ pad/