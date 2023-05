Gotówka, sonary i drony. To Rosja próbuje przemycić z Finlandii

Sankcje najwyraźniej dają się Rosji we znaki. Fińscy celnicy w ubiegłym roku wszczęli dochodzenia w ponad 300 przypadkach. W poprzednich latach takich spraw było po kilka na rok – wynika z okresowego raportu służby celnej.

fot. AA/ABACA / / Abaca Press

W 2022 r. celnicy skontrolowali ok. 20 tys. transportów do Rosji. Koncentrowali się na przewozie elektroniki, w tym sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych, dronów, a także sprzętów i akcesoriów potrzebnych do transportu morskiego, w tym w szczególności sprzętu podwójnego zastosowania, czyli służącego do celów cywilnych oraz wojskowych – wskazano w rocznym raporcie służby celnej (Tulli).

Do szczegółowej kontroli wytypowano ok. 1,2 tys. przewozów. Dochodzenie wszczęto w 306 przypadkach. W poprzednich latach rocznie było ich poniżej pięciu. Sankcję próbowano obchodzić na wiele różnych sposobów – podkreślono w zestawieniu.

Przykładowo – wskazano – osoby prywatne czy profesjonalni przewoźnicy próbowali wyjaśniać transport zakazanych towarów m.in. złożonością procedur celnych czy wielostopniowymi regulacjami. Dysponowali też sfałszowanymi dokumentami lub błędnie deklarowanymi nazwami produktów. Niektórzy ukrywali towary w samochodach lub próbowali przewieźć je przez wschodnią granicę, wskazując inny kraj docelowy.

Część podejrzanych została już postawiona przed sądem – podała Fińska Agencja Prasowa STT. Przykładowo 50-letni mężczyzna usłyszał już wyrok pozbawienia wolności (w zawieszeniu) za przewóz z Finlandii do Rosji ok. 27 tys. euro w gotówce oraz sonarów.

Podobny wyrok dostał mężczyzna, który próbował przewieźć z Litwy do Rosji kilka wymienników ciepła o znacznej wartości ponad 20 tys. euro. W dokumentach kraj docelowy: „Rosja”, został zmieniony ręcznie na „Kazachstan”. Funkcjonariusze, jak również sędziowie nie dali wiary, że urządzenia miały być transportowane do tego drugiego państwa.

Z drugiej strony, sąd uniewinnił podróżnego, zatrzymanego na przejściu granicznym, u którego w walizce znaleziono ponad 6 tys. euro gotówki. Mężczyzna tłumaczył, przedstawiając plany swojej podróży, że przez Rosję jedzie do Dubaju, a na miejscu będzie płacił głównie gotówką.

Zgodnie z wytycznymi Tulli podróżujący do Rosji mogą przewozić walutę w banknotach na własny użytek, tj. np. nocleg, wyżywienie, transport czy na zakupy. Nie dotyczy to jednak osób na stałe mieszkających w Rosji, czy przewozu dla krewnych lub znajomych. Nie ma jednak określonej kwoty gotówki, którą można przewozić i każda jej ilość może podlegać sankcjom.

Za próbę przewozu do Rosji towarów znajdujących się na liście sankcji grozi grzywna lub do czterech lat pozbawienia wolności.

Z Helsinek Przemysław Molik

