Gotówka odchodzi do lamusa. Polacy preferują płatności bezgotówkowe

Kowalczyk: ceny żywności nie spadną, powinniśmy dbać o to, by dalej nie rosły

Ceny żywności nie spadną, powinniśmy dbać o to, żeby one dalej nie rosły - powiedział we wtorek wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Ocenił, że ceny nawozów również nie wrócą do poziomów sprzed roku.