Spadek PKB i wzrost bezrobocia w Polsce. Oto jesienne prognozy gospodarcze KE

Gospodarka strefy euro skurczy się w tym roku o 7,8 proc., a przyszłoroczne odbicie wyniesie 4,2 proc. - wynika z opublikowanych w czwartek prognoz ekonomicznych Komisji Europejskiej. Największe załamanie przeżyją Hiszpania i Włochy, a najmniejsze Litwa i Irlandia.

PKB w strefie euro

Najnowsze prognozy są lepsze niż te, które analitycy z Brukseli przedstawili w lipcu. Wówczas spodziewali się, że w tym roku PKB spadnie o 8,7 proc. Teraz te przewidywania są o 0,9 puntu procentowego lepsze, ale i tak recesja ma być ogromna. Dodatkowo tegoroczne załamanie nie zostanie odrobione w przyszłym roku, gdy wzrost w strefie euro ma wynieść 4,2 proc.

W najtrudniejszej sytuacji ma być Hiszpania, gdzie gospodarka ma się skurczyć w tym roku o 12,4 proc., na drugim miejscu od końca są Włochy z prognozowanym spadkiem 9,9 proc. PKB. Niewiele lepiej będzie we Francji (-9,4 proc.) i Chorwacji (-9,6 proc.).

Po drugiej stronie, relatywnie najmniej dotknięte kryzysem mają być Litwa, gdzie recesja będzie na poziomie -2,2 proc. PKB, Irlandia (-2,3 proc.) oraz Szwecja (-3,4 proc.).

PKB Polski

Komisja Europejska prognozuje, że w 2020 r. PKB Polski spadnie o 3,6 proc. To bardziej optymistyczna prognoza, niż przedstawiona latem, gdy unijni urzędnicy szacowali, że w tym roku PKB nad Wisłą spadnie o 4,6 proc.

W efekcie mniejszego prognozowanego spadku PKB w tym roku, odbicie w przyszłym roku ma być też niższe. Komisja szacuje, że w 2021 r. PKB Polski wzrośnie o 3,3 proc., podczas gdy latem prognozowała, że gospodarka w przyszłym roku urośnie o 4,3 proc. Dla porównania, gospodarka całej UE ma w tym roku zmniejszyć się o 7,4 proc., w przyszłym roku wzrosnąć o 4,1 proc.

KE informuje, że pierwsza fala pandemii i ograniczenia narzucone w celu zwalczania koronawirusa w Polsce spowodowały wyraźny spadek aktywności gospodarczej w pierwszej połowie roku. Konsumpcja prywatna, będąca podstawą wzrostu w Polsce w ostatnich latach, spadła dwucyfrowo.

Oczekuje jednak, że po spadku aktywności gospodarczej w pierwszej połowie roku, w trzecim kwartale nastąpi gwałtowne odbicie, ponieważ złagodzono środki ograniczające, wprowadzone w związku z pandemia.

Jednak nagły wzrost liczby nowych infekcji prawdopodobnie spowoduje tymczasowe zahamowanie ożywienia w ostatnim kwartale 2020 r.

Wzrost bezrobocia utrzyma się w 2021 r.

Kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa przełoży się na wzrost bezrobocia w UE, który utrzyma się nie tylko w tym, ale też w przyszłym roku - przewiduje Komisja Europejska. Pogorszyć ma się też sytuacja finansów publicznych państw członkowskich.

Poziom bezrobocia w tym roku w strefie euro ma wynieść 8,3 proc., a w przyszłym - 9,4 proc. W 2019 r. wynosił on 7,5 proc. W całej UE bezrobocie ma sięgnąć 7,7 proc. w tym i 8,6 proc. w przyszłym roku.

KE prognozuje, że bezrobocie w Polsce w tym roku wzrośnie do 4 proc., w 2021 r. - do 5,3 proc, a w 2022 r. spadnie do 4,1 proc.

Duże wzrosty deficytów i długu

Komisja przewiduje bardzo znaczący wzrost deficytu budżetowego w całej UE, napędzany rosnącymi wydatkami socjalnymi i spadającymi dochodami podatkowymi. Prognoza zakłada, że łączny deficyt budżetowy strefy euro wzrośnie z 0,6 proc. PKB w 2019 roku do około 8,8 proc. w 2020 roku, po czym spadnie do 6,4 proc. w 2021 r. Dynamika ta odzwierciedla oczekiwane wycofywanie środków wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych w 2021 r. i poprawę sytuacji gospodarczej.

Analitycy z Brukseli przewidują też wzrost długu strefy euro w relacji do PKB - z 85,9 proc. w 2019 r. do 101,7 proc. w 2020 r. i 102,3 proc. w 2021 r.

Z kolei inflacja w strefie euro, mierzona zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (HICP), ma wynieść w tym roku 0,3 proc. i 1,1 proc. w 2021 r. W przypadku całej UE wskaźniki te mają wynieść odpowiednio 0,7 proc. i 1,3 proc.

KE prognozuje, że deficyt sektora gg w Polsce w '20 wyniesie 8,8 proc. PKB

Deficyt sektora gg w Polsce w 2020 r. wyniesie 8,8 proc. PKB, w 2021 r. znajdzie się na poziomie 4,2 proc. PKB, a w 2022 r. wyniesie 3 proc. PKB - wynika z listopadowej prognozy Komisji Europejskiej.

"Pandemia COVID-19, wraz ze środkami mającymi na celu przeciwdziałanie jej skutkom, ma duży wpływ na finanse publiczne w 2020 r. Oczekuje się, że deficyt sektora gg wyniesie ok. 8,8 proc. PKB. Podczas gdy dochody podatkowe - w porównaniu do 2019 r. - spadną, przewidywane wydatki mocno wzrosną. Ścieżka dochodów podatkowych będzie wynikała ze spowolnienia gospodarczego, pogarszających się warunków na rynku pracy i czynników cyklicznych. Ponadto, na dochody z podatków bezpośrednich negatywnie wpłyną zmiany w podatku od osób fizycznych wdrożone w 2019 r." - napisano w raporcie.

"Koszt działań związanych z łagodzeniem skutków kryzysu może wynieść ok. 5,25 proc. PKB. Prawdopodobnie największe wydatki w tym obszarze będą pochodziły z pożyczek udzielanych firmom przez Polski Fundusz Rozwoju" - dodano.

Ekonomiści Komisji Europejskiej oczekują, że w 2021 r. deficyt gg zmniejszy się do 4,2 proc. PKB.

"Prognozuje się, że w 2021 r. deficyt zmniejszy się do około 4,2 proc. PKB, głównie z powodu ożywienia gospodarczego i wycofania środków antykryzysowych. Podczas gdy władze planują pozyskiwać dodatkowe dochody z nowych podatków, zostanie to zrównoważone przez zwiększone wydatki socjalne, w tym jednorazową dodatkową emeryturę" - napisano.

"W 2022 roku - przy założeniu braku zmiany polityki - deficyt wyniesie ok. 3 proc. PKB, głównie ze względu na zmiany makroekonomiczne. Ta prognoza nie obejmuje środków finansowanych przez dotacje z Instrumentu Odbudowy i Odporności" - dodano.

KE prognozuje, że dług sektora gg w 2020 r. wyniesie 56,6 proc. PKB, w 2021 r. wyniesie 57,3 proc. PKB, a w 2022 r. znajdzie się na poziomie 56,4 proc. PKB.

Pełne, jesienne prognozy fiskalne KE dla Polski i ich porównanie do prognoz z maja 2020 r. PROGNOZA JESIEŃ 2020 I WIOSNA 2020 I 2020 2021 2022 I 2020 2021 Saldo sektora gg (% PKB) -8,8 -4,2 -3,0 I -9,5 -3,8 Skorygowane cyklicznie saldo sektora gg (% potencjalnego PKB) -7,9 -3,5 -2,7 I -8,3 -2,9 Strukturalne saldo sektora gg (% potencjalnego PKB) -8,2 -3,7 -2,8 I -8,5 -3,1 Dług (% PKB) 56,6 57,3 56,4 I 58,5 58,3

