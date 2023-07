Gorzki sen o brexicie. Konto Nigela Farage'a zamknięte przez jego poglądy? Bank komentuje sprawę

Nigela Farage'a spotkała niemiła niespodzianka. Bank bez uprzedzenia miał zamknąć jego konto bankowe, gdyż - jak twierdził sam zainteresowany - "nie zgadzają się z jego poglądami". Jak się okazuje, powód był bardziej prozaiczny i zapisany w regulaminie instytucji finansowej.

Nigel Farage, który zasłynął jako główna tuba brexitu, ujawnił, że jego bankowe rachunki, zarówno osobisty, jak i firmowy, zostały bez uprzedzenia zamknięte, a gdy chciał przetransferować pieniądze, siedem banków odmówiło mu otworzenia konta. Uznał, że ma to związek z jego rolą w doprowadzeniu do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wówczas wyszło na jaw, że nie jest on jedyny, a brytyjskie banki i instytucje finansowe coraz częściej zamykają rachunki klientów, których poglądy uważają za kontrowersyjne.

Just to keep people up to date… I have just had the 9th bank rejection confirmed.



Maybe I need to go to law and fight this for the sake of so many people.



I don't want to live in communist China. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) July 3, 2023

BBC kontruje te spekulacje. Jak się okazuje, Nigel Farage "spadł" poniżej progu finansowego wymaganego dla posiadania konta w Coutts, prestiżowej prywatnej instytucji "dla bogaczy". Zaproponowano mu standardowe konto w NatWest, którego właścicielem jest Coutts. Najwyraźniej tak jak nie doczytał skutków, jakie brexit może wywrzeć na brytyjskiej gospodarce, tak nie doczytał regulaminu otwieranego przez siebie konta. - Kryteria są jasne. Znajdują się także na stronie internetowej banku - odpowiada instytucja (gdyby polityk bronił się, że pies zjadł mu regulamin).

Bank wymaga od swoich klientów pożyczenia lub zainwestowania w ramach instrumentów bankowych co najmniej 1 mln funtów lub posiadania oszczędności w wysokości 3 mln funtów. Farage odbija jednak piłeczkę, twierdząc, że tych warunków nie spełniał już od 10 lat i nie było z tym problemu.

Just some of the messages that I am getting. Coutts will not admit that this is a political decision. Dishonest in the extreme. @BBCSimonJack pic.twitter.com/TEsZT0MtTR — Nigel Farage (@Nigel_Farage) July 4, 2023

Nie zgadza się również z tłumaczeniem, jakoby zaproponowano mu konto w NatWest. Bank zrobił to dopiero wówczas, dy Farage upublicznił swoją historię, oferując mu konto osobiste, a nie firmowe. - Po co mi ono? Przecież prowadzę działalność gospodarczą - grzmi w internecie.

Osoby piastujące stanowiska polityczne wpadają w brytyjskich instytucjach finansowych w kategorię "podwyższonego ryzyka". Będąc na eksponowanym stanowisku, są bardziej narażone na udzał w przekupstwie i korupcji.