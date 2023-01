Gorzej nie będzie? To się jeszcze okaże. Scenariusze dla inwestorów na 2023 rok

Po roku 2020 życzyliśmy sobie, aby rok 2021 nie był gorszy. Niestety, był gorszy. Dlatego w rok 2022 wchodziliśmy bez większej nadziei. I słusznie, ponieważ pod względem gospodarczym i inwestycyjnym był on jeszcze gorszy od swoich dwóch poprzedników.

/ Bankier.pl

Rok 2022 był kiepski dla niemal wszystkich klas aktywów. W świecie niewidzianej od dekad inflacji doszło do jednoczesnej przeceny akcji i obligacji. Pękł kryptowalutowy balon. Zeszło też powietrze ze spółek technologicznych. Zawiodły metale szlachetne. Złoty dostał mocne lanie. Marnie spisały się rynki wschodzące. Pomimo wzrostu nominalnych stóp procentowych lokaty bankowe zapewne przyniosą bolesne straty w ujęciu realnym. Klasą samą dla siebie był za to dolar amerykański.

Strategia „przerażonego Janusza” w A.D. 2022 przyniosła zdecydowanie najlepsze efekty. Kto na początku roku wypłacił z banku wszystkie oszczędności i kupił dolarową gotówkę, ten jest dziś jakieś 10% do przodu, a pod koniec września notował papierowy zysk rzędu 20%. Żadna inna klasa aktywów nie spisała się tak dobrze w tym trudnym i turbulentnym roku.

Dolar był jedynym wygranym „bessy wszystkiego”, jaka nastąpiła po trwającej dekadę „bańce wszystkiego”. Inwestorzy z Polski cierpieli podwójnie. Raz, tracąc na potężnej deprecjacji złotego względem dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Dwa, ponieważ polskie akcje i obligacje oberwały rykoszetem ukraińskiej wojny – WIG20 okazał się jednym z najgorszych giełdowych indeksów świata. Dzięki odbiciu w końcówce roku udało się jednak uniknąć łatki największego przegranego – ten tytuł zapewne powędruje do akcji rosyjskich, Nasdaqa lub mniejszych spółek niemieckich.

Trendy roku 2022 kontra tendencje roku 2023

Za nami 12 miesięcy sumy wszystkich nieszczęść. Rok zaczęliśmy od trosk związanych z covidowym zamordyzmem (kto jeszcze pamięta próbę wprowadzenia przymusu przyjęcia preparatów mRNA?). Potem Rosja najechała Ukrainę, co w Polsce odbiło się skokowym wzrostem cen paliw i energii, osłabieniem złotego, spadkami na GPW oraz napływem dwóch milionów wojennych uchodźców. Równocześnie w marcu (przypadek?) Rezerwa Federalna zabrała się na poważnie za podnoszenie stóp procentowych, zapowiadając także ilościowe zacieśnienie polityki monetarnej, dusząc w ten sposób rynki kapitałowe w ogólności, a rynki wschodzące w szczególności.

Reszta roku nie była specjalnie lepsza. W kraju rozszalała się niemal 20-procentowa inflacja, a wzrost stóp procentowych w NBP praktycznie zabił rynek kredytów mieszkaniowych. Wojna tuż za naszą wschodnią granicą, kryzys energetyczny i potężny spadek realnych dochodów zachodnich społeczeństw wywołał gwałtowne spowolnienie gospodarcze, które lada moment może zamienić się w regularną recesję. Na dodatek komunistyczny reżym w Chinach dusił swoich poddanych i gospodarkę drakońskimi lockdownami i niespotykaną nigdy w historii totalitarną inwigilacją. To też negatywnie odbijało się na koniunkturze gospodarczej i wycenach aktywów finansowych.

Jednakże to wszystko już jest historią. Wraz z nadejściem jesieni część tych negatywnych tendencji zaczęła się odwracać. Faza cyklu koniunkturalnego zarówno w Polsce, jak i na świecie najprawdopodobniej uległa zmianie. Negatywne szoki zaczęły wygasać. Czy to oznacza, że rok 2023 przyniesie nam świetlaną przyszłość i dwucyfrowe stopy zwrotu? To nie jest wykluczone, ale zakładam, że tak pięknie i łatwo to jednak nie będzie.

Czego spodziewać się po nadchodzącym roku?

Większość ludzi jest optymistami. Ten optymizm pozwala nam funkcjonować i przetrwać ciężkie czasy. I choć jego nadmierne dawki zwykle zwodzą nas na manowce, to tym razem przesłanek ku pozytywnym scenariuszom jest nieco więcej niż rok czy dwa lata temu.

Co się może wydarzyć w roku 2023? Czy cykle i tendencje z roku 2022 ulegną odwróceniu? Jakie są perspektywy inwestycyjne i makroekonomiczne na kolejne 12 miesięcy? Czy na tym wszystkim będzie można zarobić? Albo przynajmniej nie stracić? Na te pytania (oraz wiele innych) postaram się odpowiedzieć podczas styczniowego webinaru. Będziemy analizować wykresy, bawić się trendami oraz wróżyć z ekonomicznych fusów, usiłując sformułować w miarę logiczne scenariusze na najbliższą przyszłość. Bo przecież samej przyszłości raczej nie uda się nam trafnie przewidzieć.

Plan webinaru zakłada 60 minut audiowizualnego seansu o perspektywach dla inwestycji i gospodarki. Po nim nastąpi półgodzinna sesja pytań i odpowiedzi, podczas których to Państwo będą wyciskać prognozy i opinie od prowadzącego. Serdecznie zapraszam na czwartek, 12 stycznia, o 20:00. Zapisy na webinar dostępne są po kliknięciu w poniższy link. Zapraszam i wszystkim Czytelnikom życzę spokojnych oraz rodzinnych świąt Bożego Narodzenia.