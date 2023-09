Górski Karabach przestanie istnieć. Władze ogłosiły decyzję

Do Armenii przybywają uchodźcy z Górskiego Karabachu Do Armenii przybyło już 2906 uchodźców z Górskiego Karabachu - poinformował w poniedziałek w porannym oświadczeniu rząd w Erywaniu. Etniczni Ormianie zostali zmuszeni do ucieczki po tym, jak Azerbejdżan przeprowadził w pozostającym od lat przedmiotem sporu regionie błyskawiczną ofensywę wojskową, odzyskując nad nim pełną kontrolę.