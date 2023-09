Górnicy szykują się do manifestacji w Warszawie. Żądają ponad 10 tys. zł nagrody

fot. Krystian Maj / / KPRM

Działające w JSW reprezentatywnie związki zawodowe poinformowały o dacie manifestacji w Warszawie w ramach sporu zbiorowego, w którym domagają się wypłaty nagrody o wartości 15 proc. z kwoty podatku od nadzwyczajnych zysków, który JSW jako jedyna firma w Polsce ma zapłacić do Skarbu Państwa.

Sejm przyjął ustawę dotyczącą m.in. składki solidarnościowej od nadzwyczajnych zysków z wydobycia węgla i produkcji koksu w 2022 r., łącznie z poprawką Senatu, zgodnie z którą daninę mają zapłacić tylko spółki zatrudniające ponad 3 tys. pracowników, czyli jedynie Jastrzębska Spółka Węglowa. Ustawa została podpisana 16 sierpnia przez prezydenta i pod koniec sierpnia weszła w życie.

Z takim obrotem sprawy, gdzie tylko JSW jest obciążone podatkiem, nie zgadzają się reprezentatywne związki zawodowe działające w JSW. Informowaliśmy już o tym, że związki domagają się wypłaty dla załogi spółki 15 proc. kwoty przeznaczonej na podatek. Z tego tytułu weszły w spór zbiorowy z zarządem i zagroziły manifestacją w Warszawie.

Początkowo miała ona się odbyć 22 września, jednak odpowiednie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wyznaczyły nam nowy termin. Wygląda na to, że Warszawa będzie świadkiem górniczej manifestacji 29 września. Wszystko po to, by w stolicy, a zwłaszcza w Ministerstwie Aktywów Państwach, usłyszano głos górników z JSW.

Dążą oni do manifestacji wobec braku postępu, jakie przynoszą kolejne negocjacje zarządu ze związkami. Ostatnie takie spotkanie odbyło się 4 września. W protokole ze spotkania, w którym brał udział prezes JSW, Tomasz Cudny, przedstawiono wyliczenia żądań związków.

"Wartość funduszu wypłaty nagrody stanowiłaby około 240 mln zł, a ogółem koszty pracodawcy obciążyłyby JSW kwotą około 302 mln zł." - czytamy w protokole. Przy 21 tys. pracowników zatrudnionych w JSW S.A. oznacza to ponad 11 tys. zł średnio dla pracownika spółki.

„Aby jednak nagroda ta wpłynęła na wasze konta, musi się jeszcze zgodzić Warszawa” – informują w poście na FB, związki, zachęcając do manifestacji w stolicy.

Jak wynika z dalszej części protokołu, zarząd JSW oświadczył na spotkaniu, że nie widzi możliwości zrealizowania żądania strony społecznej. Natomiast zastrzegł, że widzi możliwość „do prowadzenia rozmów w kwestii wypłaty ewentualnej nagrody dla pracowników po analizie wyników 3 kwartału”.

W tym roku spółka wypłaciła już raz nagrody w dniu 21 lipca. Ich indywidualna wysokość nie mogła przekroczyć 11,5 tys. zł brutto dla pracowników zatrudnionych pod ziemią, 9,5 tys. zł brutto dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla i 7,5 tys. brutto dla pozostałych pracowników.

Przed datą ewentualnej manifestacji zaplanowana jest co najmniej jeszcze runda negocjacji. Zarząd zobowiązał się nadal prowadzić rozmowy w ramach rokowań w dniach 11 lub 12 września br. 6 września JSW zaprezentuje wyniki za drugi kwartał.

MKu