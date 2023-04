Górnictwo i banki napędziły wzrosty WIG20. Prosta Giełda z ogromną przeceną

To już szósta z rzędu wzrostowa sesja na WIG20. We wtorek na zielono skończyła większość kursów spółek z tego segmentu, a wyróżniały się przede wszystkim wzrosty KGHM-u, banków i Grupy Kęty. Notowania największych spółek wspiera dobra postawa złotego, a WIG20 wyrażony w dolarze znalazł się najwyżej od roku, pokonując styczniowy szczyt sprzed kilku miesięcy. Prezes Prostej Giełdy sprzedał część akcji, a kurs zanurkował po wzrostach o kilkaset procent.

Poniedziałkowa konsolidacja na WIG20 okazała się tylko przystankiem do kolejnego mocnego ruchu indeksu, który w czasie wtorkowej sesji doszedł nawet do poziomu 1910 pkt i był tylko 44 pkt, albo nieco ponad 2 proc. od styczniowego szczytu. Pokonał go za to WIG20 wyrażony w dolarze, który w dodatku wsparty sytuacją na rynku walutowym znalazł się najwyżej od kwietnia 2022 r. Wzrosty w czasie sesji przekraczały nawet 2,7 proc., ale spadki w pierwszej części handlu na Wall Street nieco powstrzymały optymizm byków na GPW.

Mocne w blue chipach były banki oraz akcje Grupy Kęty, anonsującej olbrzymią dywidendę. Na rynku błyszczały jednak walory KGHM-u przy największych obrotach, którym sprzyjało kilka czynników, jak drożejąca miedź, tym razem pozytywne dla spółki deklaracje podatkowe ministra Jacka Sasina, ale w odniesieniu do daniny dla innego państwa oraz przede wszystkim pozytywne dane z Chin o tamtejszym wzroście gospodarczym, o którym szerzej pisał Maciej Kalwasiński w artykule „Chiny chwalą się dynamicznym ożywieniem gospodarczym”, podnosząc jednak w wątpliwość o ich wiarygodności.

Efektem wtorkowej sesji był wzrost WIG20 o 1,88 proc., WIG zyskał 1,36 proc., a do góry, o 0,49 proc. poszedł jeszcze mWIG40. Z kolei sWIG80, który dzięki porannym wzrostom, ustanowił nowe roczne maksimum, ostatecznie na koniec sesji spadł o 0,32 proc. Obroty przekroczyły 1,09 mld zł, z czego 876 mln dotyczyło spółek z WIG20.

Rynek walutowy wspiera GPW

"We wtorek mamy dalsze próby umacniania złotego […] Idziemy w dół zgodnie z krótkoterminowym trendem, który został zbudowany na bazie wzrostów EUR/USD i na czynnikach krajowych w postaci danych o saldzie obrotów na rachunku bieżącym" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

"Tym samym fundamenty polskiej gospodarki się poprawiają, a dodatkowo rynek przesuwa się w swoich oczekiwaniach co do możliwości obniżek stóp procentowych w bieżącym roku, w takim sensie, że te oczekiwania spadają. To oczywiście sprzyja walucie" - dodał.

„Co ciekawe umacniają się także waluty regionu, co może wskazywać, że pieniądze wracają do regionu. Trudno powiedzieć, czy jest to efekt zmniejszenia obaw o Ukrainę, czy też kapitał szuka ryzyka w ujęciu globalnym" - powiedział z kolei dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski, cytowany przez PAP Biznes.

W zasięgu przebicie 2000 pkt na WIG20

Kozłowski zwrócił też uwagę na wzrosty rentowności obligacji na rynkach bazowych. "Rynek być może zakłada, że inflacja potrwa dłużej, a inwestorzy, aby przed nią uciec - inwestują w akcje" - dodał ekspert Noble Securities.

"Jeśli ruch byłby taki jak w październiku i listopadzie ubiegłego roku, to w zasięgu może być poziom 2100 na WIG20, szczególnie jeśli sentyment na polskiej walucie mocno by się poprawiał. Taki scenariusz może wzmacniać obecne zejście kurs USD/PLN poniżej poziomu 4,30" - podsumował analityk Noble Securities.

W ujęciu sektorowym najwięcej zyskały górnictwo (4,95 proc.) oraz odzież (1.96 proc.) i banki (1,95 proc.). Słabiej wypadły notowania gier (-0,65 proc.), a pozostałych indeksów spółek spożywczych, budownictwa, nieruchomości czy chemii oddały jeszcze mniej, bo nie więcej niż 0,5 proc.

W WIG20 przy 140 mln zł obrotu (największych na rynku) 5,49 proc. zyskały walory KGHM-u, za którymi stały czynniki wspomniane wyżej. Akcje Grupy Kety podrożały o 4,17 proc., a PZU o 3,09 proc. Kurs ubezpieczyciela ustanowił tym samym nowe roczne maksimum.

Równie mocne były papiery PKO BP (3,03 proc.), a dobrze poradziły sobie akcje większości pozostałych dużych banków jak Pekao (2,28 proc.) czy Santandera (1,23 proc.). PKO BP, Pekao, BGK oraz Santander Bank Polska podpisały z Orlen Synthos Green Energy umowę o współpracy, której celem jest zapewnienie finansowania projektu budowy floty reaktorów BWRX-300 w Polsce.

Na minusie znalazły się tylko akcje Aliora (-0,37 proc.), Cyfrowego Polsatu (-0,94 proc.) oraz CD Projektu (-1,12 proc.), który poinformował o uchwaleniu emisji warrantów pod nowy program motywacyjny dla pracowników na lata 2023-2027.

W drugiej linii najwięcej uwagi skupiały akcje spółek po raportach wynikowych. Najwięcej wzrosły walory Bogdanki (6,82 proc.), która opublikowała wstępne szacunki wyników finansowych za I kwartał. Z kolei po rocznych wynikach za 2022 r. i po konferencji wynikowej, gdzie omówiono także koncepcję rozwoju własnych leków, ale na zasadach licencji i nie z własnych środków, najwięcej w tym segmencie spadł kurs Mabionu (-2,33 proc.).

Na szerokim rynku wyróżnił się kurs XTPL (-8,3 proc.), a spółka pokazała wstępne wyniki za I kw. 2023 r. W nawiązaniu do zeszłotygodniowych wydarzeń związanych z debiutem Prostej Giełdy i wzrostem kursu o kilkaset procent we wtorek kurs spadł o 27,88 proc., po tym jak w poniedziałek zniżkował o ponad 17 proc. Na rynku pojawiły się informacje o zbyciu części posiadanych akcji przez prezesa spółki.