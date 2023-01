Ogromne zwolnienia w Google. Pracę straci 12 tys. osób

Google rozpoczął redukcje zatrudnienia. Pracę straci ok. 12 tys. osób. Szef amerykańskiego konglomeratu podkreślił, że dynamiczny rozwój firmy miał miejsce „w innej rzeczywistości gospodarczej niż ta, z którą mamy do czynienia dzisiaj”. Na ten moment nie wiadomo, w jakim stopniu zwolnienia dotkną pracowników w Polsce.

fot. l i g h t p o e t / / Shutterstock

Kolejny koncern technologiczny zapowiedział zwolnienia. Kilka dni po ogłoszeniu redukcji w firmie Microsoft, gdzie pracę straci ok. 11 tys. osób, zwalniać zaczął Google. Gigant z Mountain View planuje redukcję zatrudnienia o 12 tys. osób. Oznacza to zmniejszenie liczby pracowników o 6 proc. w firmie należącej do konglomeratu Alphabet.

Podobna fala zwolnień dotknęła w ostatnich tygodniach Amazona oraz Pepsi. Z kolei na polskim podwórku największe zaskoczenie wywołało nagłe wycofanie się platformy sprzedażowej Shopee.

„Największe firmy technologiczne zatrudniały zbyt wiele osób w tempie, które było nie do utrzymania. Było to w innej rzeczywistości gospodarczej niż ta, z którą mamy do czynienia dzisiaj (...) Biorę pełną odpowiedzialność za decyzje, które doprowadziły nas tutaj” - podkreślił Sundar Pichai, szef firmy w e-mailu przesłanym pracownikom.

Zapowiedziane zwolnienia obejmą różne działy, piony i stanowiska w Google oraz innych innych spółkach wchodzących w skład koncernu Alphabet. Redukcja zatrudnienia dotknie zarówno amerykańskie oddziały, jak i zagraniczne.

Według informacji podawanych przez Pichai, amerykański gigant technologiczny ma zapewnić zwolnionym pracownikom m.in. wynagrodzenie przez co najmniej 16 tygodni i ubezpieczenie zdrowotne przez 6 miesięcy. Google wypłaci również wszystkie premie na ubiegły rok oraz zaległy urlop.