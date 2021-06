Google ukarany grzywną 220 mln euro za reklamę internetową

Acer spowalnia produkcję laptopów co najmniej do 2022 roku z powodu niedoboru czipów

Z powodu zmniejszonych dostaw czipów na świecie firma Acer, z siedzibą na Tajwanie, zapowiedziała we wtorek, że produkcja jej laptopów zostanie spowolniona co najmniej do początku 2022 roku, a ceny komputerów mogą wzrosnąć.