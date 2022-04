Google, inwestowanie i Orlen. KNF znów ostrzega przed oszustami

Klienci Pekao na celowniku. Oszuści wysyłają SMS-y i straszą ograniczeniem dostępu do konta

Cyberprzestępcy podszywają się pod Bank Pekao. Wysyłają fałszywe wiadomości z informacją o rzekomej podejrzanej aktywności zaobserwowanej na rachunku klienta. W treści SMS-a oszuści zamieszczają link prowadzący do strony, za pomocą której mogą wyłudzić dane do logowania do bankowości elektronicznej.