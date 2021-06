Trwa awaria aplikacji Google na smartfonach

/ Bankier.pl

Trwa awaria aplikacji Google. Część użytkowników nie może skorzystać z Google. Co kilka sekund pojawia się komunikat utrudniający korzystanie ze smartfonów.

"Aplikacja na smartphone nie działa, pojawia się komunikat szybko mrugający", "Mam również taki sam problem non stop mruga mi Google, wciąż przestaje działać", "Najgorsze jest to, że ciągle wyświetla się i znika momentalni" – piszą internauci zmagający się od rana z utrudnieniami podczas korzystania z telefonu. "U mnie też się pojawia co chwilę migające okienko, które robi się irytujące" – czytamy w kolejnych komentarzach w serwisie Downdetector.

Pierwsze informacje o problemach z działaniem aplikacji Google pojawiły się kilka minut po godzinie 6 rano we wtorek (22 czerwca). W ciągu kilkudziesięciu minut ich liczba zaczęła gwałtownie rosnąć, wynika z doniesień serwisu Downdetector.

Na smartfonach na krótką chwilę co kilka sekund wyświetla się komunikat: "Google wciąż przestaje działać". Informacja pojawia się bardzo szybko jest to "mrugnięcie" i znika. Utrudnia to korzystanie z telefonu. Problemu nie rozwiązuje wyłączenie internetu w urządzeniu. Dopiero odinstalowanie aplikacji Google przez sklep pomaga lub jej zaktualizowanie.

DF