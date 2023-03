Google Pay i Apple Pay. Czy cyfrowy portfel działa tak samo jak karta i czy płatności mobilne są bezpieczne?

Korzystanie z bankowości jeszcze nigdy nie było tak proste. Czy jednak wraz z coraz większą dostępnością podstawowych funkcji kont bankowych zachowane jest bezpieczeństwo naszych środków?

Google Pay

Google Pay to usługa płatnicza od Google'a, która umożliwia użytkownikom dokonywanie płatności za pomocą urządzeń mobilnych z systemem Android. Za pomocą Google Pay można dokonywać płatności zbliżeniowych w sklepach stacjonarnych posiadających terminale płatnicze z technologią NFC oraz w internecie i aplikacjach, jeśli nie chcemy podawać prawdziwych danych swojej fizycznej karty płatniczej.

Aby korzystać z Google Pay, należy spełnić następujące warunki:

Posiadać smartfon, tablet lub smartwatch wyposażony w moduł NFC z systemem Android 5.0 lub nowszym; Zalogować się na konto Google; Dodać kartę płatniczą (np. kredytową lub debetową) do usługi Google Pay za pomocą zdjęcia karty.

Proces dodawania karty płatniczej do Portfela Google za pomocą karty trwa kilkadziesiąt sekund. Po tym można od razu dokonywać płatności w punktach sprzedaży z oznaczeniem informującym, że obsługują płatności Google Pay.

Apple Pay

Apple Pay to usługa płatnicza firmy Apple, która umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych za pomocą urządzeń Apple, takich jak iPhone, iPad i Apple Watch. Również, jak w przypadku Google Pay, za pomocą Apple Pay można dokonywać płatności w stacjonarnych punktach sprzedaży, w aplikacjach internetowych oraz na stronach internetowych, które obsługują tę formę płatności.

Aby korzystać z Apple Pay, należy:

Posiadać urządzenie Apple, takie jak iPhone, iPad, Apple Watch lub Mac; Dodać kartę płatniczą (np. kredytową lub debetową) do usługi Apple Pay; Wykonać weryfikację tożsamości, np. przez wprowadzenie kodu PIN lub odcisku palca.

W niektórych przypadkach, dla zwiększenia bezpieczeństwa, może być wymagane potwierdzenie płatności, np. poprzez wpisanie kodu PIN lub odcisku palca na ekranie urządzenia.

Warto zaznaczyć, że Apple Pay oferuje również inne funkcje, takie jak np. przechowywanie biletów na koncerty lub imprezy sportowe, karty lojalnościowe oraz bilety komunikacji miejskiej.

Dostępność Google Pay i Apple Pay w polskich bankach

Zarówno usługa Google Pay, jak i Apple Pay dostępna jest w większości banków w Polsce. Obsługiwana jest nie tylko przez tradycyjne banki, ale też inne popularne instytucje finansowe i fintechy.

Te banki i instytucje obsługują Google Pay

Aion Bank, Airwallex (Netherlands) B.V., Alior Bank, AXI Card, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Pocztowy, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Smart, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, BitPanda, Biz Bank, Bank BNP Paribas, Citibank Europe PLC, Citi Handlowy, Conotoxia Sp. z o.o, Credit Agricole Bank Polska S.A., Curve OS Limited, DiPocket, Easy Payment Services, Edenred, EnveloBank, Getin, Grupa BPS i Zrzeszone Banki Spoldzielcze, iCard, Idea Bank, ING Bank Śląski, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- Kredytowa (KSKOK), Krakowski Bank Spółdzielczy, mBank, Monese, Multibank, N2 Capital AG, N26, Nest Bank, PayrNet, Paysafe Financial Services Limited, Bank Pekao S.A., PKO Bank Polski, Planet Pay Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością, Plus Bank, Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Raiffeisen Digital Bank, Railsbank, Revolut, Santander Bank Polska, Sodexo, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Toyota Bank Polska S.A., Twisto Payments a.s., Weststein, Western Union International Bank GmbH, Wise, UAB ZEN.COM, UP Aganea EDE, VIA Payments UAB i Viva Wallet.

Te banki i instytucje obsługują Apple Pay

Adyen, Aion NV/SA, Alior Bank, AXI Card, Bank Millennium, Bank of America, Bank Pekao, Bank Pocztowy, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, BGŻ BNP Paribas, BPS, Citi Handlowy, CleverCards, Credit Agricole, Curve, DiPocket, Edenred, iCard, ING Bank Śląski, Krakowski Bank Spółdzielczy, mBank, Monese, N26, Nest Bank, Payhawk, Payquicker, Paysend, PKO Bank Polski, Raiffeisen Polbank, Revolut, Santander Bank Polska, Soldo, Spółdzielcza Grupa Bankowa, SumUp, Twisto, Viva Wallet, Velo Bank, Walletto, Wise, WITTY GLOBAL UAB i ZEN.COM.

Wymagania sprzętowe do płatności zbliżeniowych

Aby korzystanie z płatności zbliżeniowych przy pomocy Google Pay lub Apple Pay było możliwe, potrzebne nam będzie odpowiednie urządzenie. Może to być smartfon lub smartwatch wyposażony w moduł NFC oraz oprogramowanie Andorid dla aplikacji Google Pay lub iOS dla aplikacji Apple Pay. W przypadku tej drugiej wyposażone są w nie jedynie urządzenia marki Apple. Dostępność do Google Pay jest szersza, ponieważ możliwa jest na urządzeniach wielu różnych producentów, ponieważ korzystają oni z systemu operacyjnego Android.

NFC to bezprzewodowa technologia komunikacji krótkiego zasięgu, która umożliwia przesyłanie danych w czasie rzeczywistym między dwoma urządzeniami znajdującymi się blisko siebie, zazwyczaj w odległości do 4 cm. W przypadku płatności mobilnych jest to połączenie na linii smartfon/smartwatch a zbliżeniowy terminal płatniczy.

Płatności zbliżeniowe a bezpieczeństwo

Płatności zbliżeniowe przy pomocy Google Pay i Apple Pay są nie tylko wygodną i szybką metodą dokonywania transakcji, ale jednocześnie bezpieczną.

Kodowanie danych: płatności zbliżeniowe są chronione przez zaawansowane metody kodowania danych, co utrudnia nieuprawniony dostęp do informacji o naszej karcie. Przykładowo podczas transakcji sprzedawcy udostępniany jest jedynie numer naszej wirtualnej karty płatniczej, a nie tej właściwej; Limity transakcyjne: aby zminimalizować ryzyko, banki i firmy płatnicze zazwyczaj stosują limity transakcyjne dla płatności zbliżeniowych. Oczywiście, jako właściciele kont możemy sami ustalać te limity według swoich potrzeb; Autoryzacja transakcji: aby dokonać płatności zbliżeniowej o wyższej wartości zwykle konieczne jest odblokowanie smartfonu poprzez wprowadzenie kodu PIN, rozpoznawanie twarzy/tęczówki, wzór lub użycie czytnika linii papilarnych; Ochrona przed kradzieżą: w przypadku kradzieży karty lub smartfona z funkcją płatności zbliżeniowych, kradzież niekoniecznie oznacza, że ktoś będzie mógł dokonywać transakcji na naszym koncie. Banki i firmy płatnicze mają wdrożone procedury związane z raportowaniem kradzieży i zabezpieczaniem konta przed nieuprawnionymi transakcjami.

Oczywiście, jak w przypadku tradycyjnego korzystania z bankowości należy zachować czujność i zdrowy rozsądek. W przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych przez nas transakcji lub jakichkolwiek innych wątpliwości powinniśmy od razu skontaktować się z naszym bankiem.

Płatności zbliżeniowym Blikiem bez karty płatniczej?

Jak się okazuje, nie musimy posiadać karty płatniczej, aby korzystać z wygody płatności zbliżeniowych urządzeniem mobilnym. Od kilku tygodni klienci Alior Banku, Banku Millennium, ING Banku Śląskim, mBanku, PKO Banku Polskim i Santander Banku Polska mogą korzystać ze zbliżeniowego Blika.

Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą otworzyć sam rachunek bankowy bez wyrabiania fizycznej karty płatniczej. W wielu przypadkach banki nie pobierają opłat za posiadanie samego rachunku, podczas gdy naliczają (możliwą do uniknięcia za aktywność) miesięczną opłatę za posiadanie plastiku.

Wystarczy posiadać:

konto bankowe, które obsługuje zbliżeniowego Blika;

telefon z Androidem i modułem NFC;

zainstalowaną aplikację mobilną banku;

ustawioną blokadę telefonu (PIN, symbol, biometria);

aktywować w aplikacji bankowej metodę zbliżeniowego Blika jako preferowaną zamiast karty płatniczej oraz Google Pay.

Płatność wygląda analogicznie do Google Pay i Apple Pay. Różnica polega w zabezpieczeniu transakcji, ponieważ płatność o dowolnej wartości wymaga odblokowania ekranu telefonu, podczas gdy w przypadku Google Pay wymagane jest to dopiero przy płatnościach powyżej 100 zł.

