Światowi giganci przedłużają pracę zdalną. Niektórzy... na zawsze

fot. BERNADETT SZABO / Reuters

Pracownicy Microsoftu i Twittera nie wrócą do biur. Światowi giganci dają pracownikom możliwość wyboru trybu wykonywania obowiązków. Firmy przedłużają home office nawet do końca 2021 r. - jak na przykład Facebook- podaje "Forbes".

Zagraniczne korporacje przechodzą na pracę zdalną. Część światowych gigantów ogłosiła, że pracownicy będą mogli na stałe pracować z domu. Chodzi o takie firmy jak Microsoft, Dropbox, Shopify oraz Twitter. Z kolei Google zapowiedział home office co najmniej do czerwca 2021 r. Dłuższą pracę zdalną umożliwili m.in. Amazon, Facebook, Santander i Lloyds Bank.

Microsoft i Twitter – pracownicy sami wybiorą tryb pracy

Niektórzy pracownicy Twittera nie wrócą do swojego biura. Po zakończeniu pandemii COVID-19 będą mogli zdecydować, jaką formę pracy wybierają. Jack Dorsey, szef amerykańskiego serwisu społecznościowego, w maju tego roku poinformował e-mailowo pracowników o możliwości pracy zdalnej na stałe, podaje BuzzFeed News.

Na podobny krok zdecydował się również Microsoft. W ramach home office pracownicy mogą zgłosić, że będą wykonywać swoje obowiązki na stałe z domu, informuje BBC News. Wśród firm umożliwiających zdalny tryb „na zawsze” są m.in. Dropbox, Shopify, Okta, Upwork, Square, Atlassian oraz Slack, podaje Forbes.

Światowe korporacje zgodnie podają, że nie wszyscy pracownicy będą mogli przejść na stałe na home office. Stanowiska, które wymagają korzystania ze specjalistycznego sprzętu związane są z pracą na miejscu. Podobnie jak osoby zajmujące się m.in. konserwacją serwisów.

Google - home office do lipca 2021 r.

Google planuje pracę zdalną dla 200 tys. pracowników zatrudnionych na cały etat oraz osób wykonujących zlecenia na kontraktach. Światowy gigant ogłosił home office co najmniej do lipca przyszłego roku, podaje The Wall Street Journal. Natomiast Facebook zdecydował, że pracownicy pozostaną na home office do końca 2021 r., informuje "Forbes".

Niektórzy pracownicy Forda będą pracować zdalnie do czerwca 2021 roku. Producent samochodów przedłużył home office dla osób zatrudnionych w biurze w Ameryce Północnej, informuje WLTZ First News. Na podobne rozwiązanie zdecydował się Amazon. Pracownicy, których stanowiska pozwalają na zdalne wykonywanie obowiązków mogą pracować w domu do końca czerwca przyszłego roku, podaje Bloomberg.

Światowi giganci decydują się na przedłużenie pracy zdalnej. Wśród firm, które w tym roku nie wrócą do biur jest m.in. Sony Music, Warner Music Group, Universal Music Group, Santander oraz Lloyds Bank.

DF