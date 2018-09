Goldman Sachs zapowiada wyrównanie wzrostu na świecie

Bardziej wyrównany w skali globu wzrost powinien wesprzeć giełdy akcji, a w szczególności pozwolić na obicie na rynkach wschodzących, ocenia bank Goldman Sachs.

W ostatnich miesiącach kluczowym tematem dla globalnych inwestorów było rozbiegnięcie się wzrostu gospodarczego w USA i poza Ameryką – ten pierwszy pozostawał silny, ten drugi wyraźnie osłabł. Zdaniem Goldmana Sachsa ta tendencja odwróci się, a to powinno między innymi pomóc wschodzącym rynkom akcji, a zaszkodzić dolarowi. Wzrost w USA nieco osłabnie, w miarę wygasania wpływu stymulacji fiskalnej, a to oznacza, że największe rozbieżności w polityce pieniężnej Fedu i innych banków centralnych, szkodzące rynkom aktywów spoza USA, są już za inwestorami.





„Spodziewamy się, że stopy Fedu będą rosły w długim terminie, jednak nie widzimy przesłanek za kolejną podwyżką w tym roku” – piszą w raporcie specjaliści Goldmana Sachsa.Ich zdaniem pomimo utrzymywania się napięć handlowych oraz zagrożenia korektą na rozwiniętych rynkach akcji szanse na odbicie mają rynki aktywów z krajów rozwijających się. Obawy przed wojną handlową i efektem domina na rynkach wschodzących są przesadzone, a aktywa z tej grupy krajów będą największym beneficjentem synchronizacji globalnego wzrostu. Specjaliści uznali akcje za klasę aktywów o najlepszych perspektywach, a wśród giełd jako najbardziej atrakcyjną oprócz rynków wschodzących wskazali Japonię (akcje amerykańskie już odrobiły całość strat z korekty, podczas gdy rynkom europejskim szkodzić powinno umocnienie euro). Jako następną po akcjach grupę aktywów pod względem atrakcyjności wskazali obligacje korporacyjne, a jako najmniej atrakcyjne – obligacje skarbowe. Jednocześnie notowania ropy WTI powinny utrzymywać się w przedziale 60-80 USD za baryłkę, a dolar powinien zacząć słabnąć pośród zmniejszania się różnic we wzroście gospodarczym.„Największy potencjał widzimy w notowaniach walut z rynków wschodzących do dolara, a to ze względu na różnicę w wycenach, jaka pojawiła się po przecenie” – zauważają specjaliści.MWIE