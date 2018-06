Goldman Sachs zainwestuje miliony w kobiety

Goldman Sachs zainwestuje 500 mln dolarów w firmy kierowane, założone lub należące do kobiet - podaje "Reuters". W ten sposób grupa chce zmniejszyć lukę między liczbą mężczyzn a kobiet w biznesie.

– Najważniejsze jest to, że ma to sens dla naszej firmy - ponieważ inwestowanie i pomaganie firmom w rozwoju jest naszą działalnością – powiedziała Stephanie Cohen, dyrektor ds. strategii w Goldman Sachs. W komunikacie zamieszczonym na stronie Goldman Sachs czytamy, że program "Launch With GS" to inicjatywa, dzięki której kobiety dostaną bezpośrednie dofinansowanie na własne firmy. Celem programu jest generowanie wysokich zysków z inwestycji.

Announcing Launch With GS: $500 million for women entrepreneurs and investment managers – and a new ecosystem to drive change. Let’s get to work: https://t.co/Y5gFLV4xbb pic.twitter.com/RObqVKT6WF — Goldman Sachs (@GoldmanSachs) 19 czerwca 2018

Dyrektor ds. strategii w GS przytoczyła statystyki, które pokazują, że tylko 2 proc. inwestycji venture capital dotyczyły firm prowadzonych w całości przez kobiety, a jedynie 12 proc. trafiło do firm z co najmniej jedną kobietą w zespole.

Goldman Sachs chce, by kobiety stanowiły połowę globalnej siły roboczej. Co ciekawe, jak podaje "Reuters", tylko pięć z 31 członków kierownictwa wymienionych w komitecie zarządzającym banku to kobiety, z których jedna przechodzi na emeryturę. Na początku bieżącego roku bank poinformował także o dużej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Wielkiej Brytanii.

WS