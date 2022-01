Goldman Sachs: tarcze antyinflacyjne obniżą szczyt CPI, ale okres podwyższonej inflacji wydłuży się

fot. Brendan McDermid / / FORUM

Działania zaproponowane przez rząd w ramach tzw. tarcz antyinflacyjnych obniżą szczyt CPI w Polsce o ok. 3,-3,5 pkt. proc., ale okres podwyższonej inflacji wydłuży się - prognozują ekonomiści Goldman Sachs.

"Szacujemy, że w szczycie dezinflacyjny wpływ (tarcz antyinflacyjnych - PAP) na CPI będzie zbliżony do 3,0-3,5 pkt. proc. Choć działania obniżą szczyt inflacji, to wskaźnik cen będzie bardziej zmienny, a podwyższona inflacja przeciągnie się na przyszły rok. "Ponadto, oczekujemy, że inflacja bazowa będzie rosła" - napisano w raporcie.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że rząd planuje obniżkę VAT do 8 proc. na paliwo, do 0 proc. na żywność, do 0 proc. na gaz oraz do 0 proc. na nawozy. Rząd zapowiedział, że obniżki mają obowiązywać od lutego, na pół roku. Do łącznie pół roku przedłużono również elementy pierwszej tarczy antyinflacyjnej.

Ekonomiści Goldman Sachs prognozują, że stop procentowa w Polsce w najbliższych miesiącach wzrośnie do 3,0 proc.

"Chociaż nasza prognoza zakłada wzrost stóp proc. do 3,0 proc. w najbliższych miesiącach, widzimy ryzyko dla tej prognozy w kierunku mocniejszego zaostrzenia polityki monetarnej" - napisali. (PAP Biznes)

