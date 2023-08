Goldman Sachs: tani węgiel zaleje świat? Nadpodaż w Chinach globalnym zagrożeniem

Nadpodaż węgla energetycznego z Chin stanowi znaczący "niedźwiedzi" czynnik ryzyka dla cen tego surowca na globalnych rynkach - uważają analitycy Goldman Sachs. Prognozują, że cena węgla Newcastle w 2024 roku w negatywnym scenariuszu może spaść do 100 USD za tonę, a kontrakty terminowe oscylują obecnie wokół 160 USD/t.

Chiny zdominowały globalny rynek węgla energetycznego. Z szacunków Goldman Sachs wynika, że chiński rynek stanowi 57 proc. całości światowej produkcji, 53 proc. konsumpcji oraz 25 proc. całości importu.

Zdaniem analityków, kryzys w 2021 roku stanowił ostrzeżenie dla Chin w kwestii istotności bezpieczeństwa energetycznego i samowystarczalności energetycznej, zwłaszcza w obszarze wydobycia węgla i odpowiednich zapasów w celu zapewnienia stabilnych dostaw do elektrowni.

W efekcie chińskie władze zrezygnowały z planów ograniczania wydobycia węgla wprowadzonych w 2015 roku i znacząco podniosły cele produkcyjne. W połączeniu ze wzrostem importu doprowadziło to do nadpodaży surowca.

"W przyszłości spodziewamy się, że wzrost produkcji węgla w Chinach będzie nadal równoważony silnym wzrostem jego zużycia, co spowoduje, że wysoki import węgla już nie będzie niezbędny do zrównoważenia rynku krajowego. Może to potencjalnie prowadzić do przesunięć w chińskiej polityce importu węgla (taka jak anulowanie zerowych taryf na węgiel) i rynkowych zachęt (odwrócenie różnic w cenach między węglem importowanym a krajowym), a to może prowadzić do obniżenia się importu i - w efekcie - do znaczącego ryzyka dla rynku globalnego" - napisano w raporcie Goldman Sachs.

"Nasza obecna prognoza 129 USD za tonę węgla NewCastle na 2024 rok już zakłada obniżkę importu surowca do Chin w 2024 roku o około 65 mln ton rocznie do 245 mln ton, co i tak powinno być wystarczające do utrzymania rekordowo wysokich zapasów węgla w Chinach. Jednakże szacujemy, że scenariusz, w którym import do Chin spada o 100 mln ton wobec naszych założeń, oznaczałby ryzyko spadku cen węgla NewCastle o około 30 USD za tonę, czyli do 100 USD/ tonę, znacząco poniżej obecnych poziomów kontraktów terminowych oscylujących wokół 160 USD/tonę" - dodali analitycy. (PAP Biznes)

