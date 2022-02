Goldman Sachs: stopy procentowe w Polsce wzrosną do 5 proc.

fot. Midnight Studio TH / / Shutterstock

Referencyjna stopa procentowa NBP wzrośnie w obecnym cyklu zacieśniania polityki pieniężnej do 5,0 proc. - uważają analitycy Goldman Sachs.

Z opublikowanego w czwartek raportu banku Goldman Sachs wynika, że jego analitycy spodziewają się silniejszego niż wcześniej oczekiwali wzrostu stóp procentowych w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce.

„W związku z rosnącą inflacją oraz spodziewanym dalszym zacieśnianiem polityki monetarnej w krajach CEE, zespół ekonomistów zdecydował się zrewidować w górę prognozę wzrostu stóp procentowych w Polsce i na Węgrzech z +4,00 proc. do +5,00 proc., a w Rumunii z +3,50 proc. do +5,00 proc.” – wskazano w raporcie banku. Dodano, że jednocześnie eksperci GS podtrzymują prognozę wzrostu stóp do +5,00 proc. w Czechach

Z raportu GS wynika, że wzrost stóp procentowych nie powinien przeszkodzić utrzymaniu wysokiego wzrostu w Polsce. Bank podniósł prognozę wzrostu PKB w 2022 r. dla Polski do 5,9 proc. z 5,3 proc. prognozowanych w listopadzie. Jednak już w roku 2023 dynamika wzrostu gospodarczego ma być niższa. Szacunki GS mówią o 3,7 proc., a więc nie tylko wyraźnie mniej niż w 2022, ale także mniej niż wcześniej bank prognozował (w listopadzie oczekiwał 3,8-proc. wzrostu). W 2024 r. polska gospodarka ma wzrosnąć o 3,5 proc., a w 2025 – 3,3 proc.

RPP podwyższyła w lutym stopę referencyjną o 50 pb. do 2,75 proc. Była to piąta podwyżka z rzędu.

Goldman prognozuje średnioroczną inflację w Polsce w bieżącym roku na poziomie 7,6 proc., a PKB na 5,9 proc. (po wzroście o 5,7 proc. w 2021 r.), a w 2023 r. CPI na poziomie 2,4 proc. przy wzroście PKB o 3,7 proc.

W 2023 r. eksperci Goldmana spodziewają się obniżki głównej stopy proc. w Polsce do 4,0 proc., w 2024 r. do 3,0 proc. i do 2,50 proc. w 2025 r.

