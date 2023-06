Goldman Sachs prognozuje inflację w Polsce. Przed NBP trudne zadanie

Inflacja w Polsce spadnie poniżej 10 proc. rdr we wrześniu, jednak zejście wskaźnika do celu NBP będzie trudne bez znaczącego spowolnienia wzrostu płac - oceniają ekonomiści Goldman Sachs. Inflacja w maju w Polsce wyniosła 13,0 proc. rdr.

"Prognozujemy gwałtowne spowolnienie inflacji CPI w nadchodzących miesiącach w Polsce i jej spadek poniżej 10 proc. we wrześniu. Podczas gdy spadek inflacji bazowej jest również znaczący, nadal obawiamy się, że NBP będzie miał trudności z przywróceniem inflacji do poziomu celu na poziomie +2,5 proc. +/- 1 pkt. proc. bez znaczącego spowolnienia wzrostu płac, co stwarza ryzyko, że ceny w bardziej sztywnych kategoriach, szczególnie w usługach, pozostaną na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas" - napisano w raporcie.

Inflacja w maju w Polsce wyniosła 13,0 proc. rdr wobec 14,7 proc. w kwietniu. (PAP Biznes)

