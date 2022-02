Goldman Sachs podnosi prognozę dla aluminium. Będzie rekordowo drogie

fot. RUBEN M RAMOS / / Shutterstock

Ekonomiści Goldman Sachs w związku z pogłębiającym się deficytem aluminium na światowych rynkach podnieśli 12-miesięczną prognozę ceny aluminium do 4 000 USD/t. Podwyższyli także spodziewane średnie ceny na lata: 2022 (do 3 450 USD/t), 2023 (do 3 850 USD), 2024 (do 4 500 USD/t) i 2025 (do 5 000 USD/t) - podano w komunikacie.

W ocenie ekspertów widoczne niedobory są spowodowane problemami w produkcji w wyniku niedoborów gazu i węgla oraz pobudzonym popytem ze strony rynków rozwiniętych.

Analitycy zaznaczają jednocześnie, że w sytuacji, gdy popyt jest wspierany przez rosnącą sprzedaż pojazdów elektrycznych, a podaż jest ograniczana przez rosnące koszty związane z polityką klimatyczną, potencjał wzrostu cen aluminium jest ich zdaniem póki co nieograniczony.

doa/ osz/