Goldman Sachs podnosi prognozę cen miedzi, cynku i aluminium

fot. Brendan McDermid / / Reuters

Ekonomiści Goldman Sachs podnieśli 12-miesięczne prognozy dla aluminium do 3 500 USD/t, dla miedzi do 12 000 USD/t oraz dla cynku do 4 000 USD/t - podano w komunikacie.

Zdaniem ekspertów, rosnący popyt w krajach rozwijających się i jednoczesna stabilizacja popytu chińskiego oraz trwające zakłócenia w dostawach energii w Europie i Chinach, zapowiadają powstanie deficytu na rynku metali szlachetnych.

Ponadto, w ocenie Goldmana, ogólny trend inflacyjny sprawia, że ceny metali są odporne na rozpoczęte zacieśnienie polityki monetarnej przez Fed.

"Goldman Sachs oczekuje, że stopa zwrotu z indeksu S&P GSCI Industrial Metal wyniesie 25 proc. w horyzoncie dwunastu miesięcy" - napisano. (PAP Biznes)

doa/ osz/