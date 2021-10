Goldman Sachs obniżył prognozę dot. PKB dla Stanów Zjednoczonych w IV kw.

fot. Brendan McDermid / / Reuters

Eksperci Goldman Sachs obniżyli prognozę PKB Stanów Zjednoczonych dot. IV kw. 2021 do 4,5 proc. Spodziewają się też spadku dynamiki PKB w 2021 r. do 5,6 proc. w ujęciu rocznym - wynika z analizy banku. Tłumaczą to m.in. mniejszym niż oczekiwano ożywieniem wydatków konsumpcyjnych.

Jak wskazano w analizie Goldman Sachs, w związku z osłabieniem efektów pakietu stymulacyjnego, mniejszego niż oczekiwano ożywienia wydatków konsumpcyjnych, trwającego ograniczenia podaży półprzewodników oraz utrzymującego się efektu pandemii, analitycy zrewidowali w dół prognozę wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych.

Eksperci spodziewają się że w IV kw. 2021 r. PKB Stanów Zjednoczonych wyniesie 4,5 proc. (wobec 5 proc. szacowanych poprzednio). "W kolejnych kwartałach przyszłego roku wyniesie on odpowiednio 4,5 proc./4 proc./3 proc./1,75 proc. (vs. 5 proc./4,5 proc./3,5 proc./1,5 proc.)" - czytamy.

W opinii analityków zmiany te implikują obniżenie dynamiki PKB w 2021 r. do 5,6 proc. w ujęciu rocznym (vs. 5,7 proc.) i 5,2 proc. w ujęciu IV kw./IV kw. (wobec 5,3 proc. poprzednio) oraz obniżenie dynamiki w 2022 r. do 4 proc. w ujęciu rocznym (vs. 4,4 proc.) i 3,3 proc. w ujęciu IV kw./IV kw. (vs. 3,6 proc.). Zwrócono uwagę, że "zmiany te zostały jednak w większości skompensowane przez podwyższenie prognoz wzrostu na lata 2023 i 2024".

Prognozy banku dot. bezrobocia pozostają natomiast bez zmian. "Nadal oczekujemy, że stopa bezrobocia spadnie do 4,2 proc. do końca 2021 r. i 3,5 proc. do końca 2022 r." - wskazano w raporcie.

Analitycy zaznaczyli, że utrzymują pozytywną perspektywę dla dochodów gospodarstw domowych, "ponieważ odradzający się rynek pracy i stabilny wzrost płac—

szczególnie wśród pracowników o niskich zarobkach – powinien utrzymywać dochód powyżej stanu sprzed pandemii przez cały 2022 r.". Jednak, jak ocenili, spadek dochodów z transferów socjalnych prawdopodobnie spowoduje zmniejszenie wydatków niektórych gospodarstw domowych. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ skr/