Goldman Sachs obniża prognozę cen gazu w USA

Z 3,70 do 3,50 dol. za mmBtu - o tyle Goldman Sachs obniża prognozę cen gazu na 2023 rok na Henry Hub - głównym ośrodku handlu gazem w USA.

Cena na sezon zimowy 2023-2024 spada w prognozie Goldman Sachs z 3,60 do 3,40 dol. za mm Btu, a na lato 2024 - z 3,20 do 3,00 dol. za mmBtu. Goldman Sachs wskazuje, że główny czynnik przemawiający za modyfikacją prognozy to cieplejszy niż zazwyczaj luty, co przekłada się na niższe zużycie gazu i w rezultacie wyższe, niż prognozowane wcześniej stany magazynowe na początku sezonu zimowego w październiku 2023 r.

Z drugiej strony Goldman Sachs ocenia, że obecne ceny gazu na najbliższe lato są na tyle niskie, iż firmy energetyczne mogą zacząć przestawiać się z węgla na gaz przy produkcji energii elektrycznej. W rezultacie ten dodatkowy popyt może jednak obniżyć stany magazynowe u progu następnej zimy. Od szybkości i skali tego zjawiska zależeć będą również ceny, rynek na razie oczekuje, aż efekt ten się ujawni - uważa bank. Jeżeli odpowiedź po stronie popytu będzie zauważalna, Goldman Sachs oczekuje wzrostu cen gazu na lato 2023 r. w ciągu kilku tygodni.

Na początku lutego amerykańska Agencja Informacji Energetycznej EIA również obniżyła prognozę letnich cen gazu na Henry Hub o 30 proc., do 3,40 dol. mmBtu. Jako główną przyczynę EIA podała cieplejszy niż zazwyczaj styczeń.

Na rynku spot gaz na Henry Hub jest obecnie po niecałe 2,40 dol. za mmBtu. W szczycie w sierpniu 2022 r. cena sięgała 9,70 dol. za mmBtu.(PAP)

