Goldman Sachs ponownie liderem obrotów na rynku akcji GPW

Elemental Holding zgłosił do UOKiK zamiar przejęcia Alumetalu; celem jest zakup do 49,9 proc. akcji spółki (aktl.) Elemental Holding zgłosił do UOKiK zamiar koncentracji poprzez przejęcie kontroli nad spółką Alumetal oraz spółkami zależnymi od Alumetalu - wynika z informacji zamieszczonych na stronie Urzędu. Elemental Holding poinformował, że celem jest zakup do 49,9 proc. wszystkich akcji Alumetalu.