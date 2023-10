Goldman Sachs inaczej wyliczył inflację w Polsce. Wyszła mu wyższa?

Według naszych szacunków inflacja bazowa spadła z 8,4 proc. rdr do 7,6 proc. rdr w październiku – przekazali ekonomiści z Goldman Sachs. W ich ocenie przerwa w obniżkach stóp procentowych potrwa do początku 2024 r.

fot. Dariana Loverbird / / Shutterstock

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2023 r. wzrosły rdr o 6,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,2 proc. - podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny we wtorek.

Ekonomiści z Goldman Sachs wskazali, że spadek inflacji zasadniczej do poziomu 6,5 proc. z 8,2 proc. rdr we wrześniu jest nieco poniżej konsensusu (6,6 proc.), ale powyżej prognozy GS (6,4 proc.). Zaznaczyli, że szacunek flash zawiera tylko częściowe zestawienie, ale "spadek inflacji wydaje się być szeroko zakrojony", obejmując zarówno inflację bazową i nie-bazową.

Reklama

Zobacz także Bezpieczny kredyt hipoteczny 2%? Porozmawiaj z ekspertami

Według szacunków analityków, inflacja bazowa spadła z 8,4 proc. rdr do 7,6 proc. rdr. Odnieśli się również do posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, zaplanowanego na 7-8 listopada br. Zauważyli, że będzie to "pierwsze posiedzenie po wyborach po poluzowaniu o 100 pb. (stóp procentowych – PAP), które zostało wdrożone przed wyborami".

"Spodziewamy się, że NBP będzie bardziej ostrożny, ponieważ głosowanie prezesa (Narodowego Banku Polskiego – PAP) Glapińskiego było pod rządami Platformy Obywatelskiej bardziej jastrzębie i nadal widzimy przerwę w obniżkach stóp do początku 2024 r." – stwierdzili. Glapiński był w latach 2010 - 2016 członkiem RPP.

Analitycy GS wskazali jednak, iż "może się okazać, że NBP utrzyma bardziej gołębi ton". W perspektywie 2024 r., przy "stale spadającej inflacji", spodziewają się, że NBP "znacznie obniży stopy procentowe"

Autor: Adrian Reszczyński

ra/ drag/