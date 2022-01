Goldman Sachs: Trudna sytuacja na rynku gazu w Europie może się utrzymać przez kolejne lata

fot. Mike Mareen / / Shutterstock

Trudna sytuacja na europejskim rynku gazu ziemnego, która spowodowała mocne wzrosty cen surowca w ostatnim roku, może utrzymać się jeszcze przez kolejne lata - uważają analitycy Goldman Sachs. Zaznaczają, że nie jest to scenariusz bazowy, ale konsumenci i inwestorzy powinni brać go pod uwagę.

Analitycy Goldman Sachs wskazują, że sezon grzewczy w Europie wraz ze zbliżaniem się wiosny powoli się kończy i może to skłaniać do optymizmu, że kryzys na europejskim rynku energii też dobiega końca, zwłaszcza w sytuacji, gdy rekordowo dużo gazu LNG napływa ostatnio do Europy z Azji.

"W naszej ocenie takie myślenie jest przedwczesne. Nie tylko dlatego, że krótkoterminowe czynniki ryzyka dotyczące podaży gazu utrzymują się, ale także ponieważ niepewność związana z dostawami gazu wydłuża się także na nadchodzące lato, a także być może aż do 2025 roku" - napisali analitycy Goldman Sachs w swoim raporcie.

"To oznacza, chociaż nie jest to nasz bazowy scenariusz, że trudności w zbilansowaniu dostaw gazu w Europie, które wywindowały ceny do historycznych poziomów pod koniec zeszłego roku, mogą powtarzać się przez następne kilka lat. W związku z tym uważamy, że konsumenci energii i inwestorzy powinni brać te ryzyka pod rozwagę" - dodali.

Analitycy oczekują znaczącego spadku produkcji gazu w Holandii do przynajmniej 2023 roku (z powodu zamknięcia złoża Groningen), a także spadku importu LNG do Europy co najmniej do 2024 roku z powodu rosnącego popytu w Azji.

"Nawet zakładając normalizację napływu gazu z Rosji latem, równowaga dostaw gazu europejskiego pozostanie zakłócona przynajmniej do 2025 roku w porównaniu z pięcioletnią średnią. W okolicach 2025 roku zostaną oddane do użytku nowe projekty regazyfikacyjne, co zwiększy globalną podaż LNG. Do tego czasu, zakładając cieplejsze niż zazwyczaj zimy, trudna sytuacja na europejskim rynku gazu się nie zmieni, a ceny gazu na TTF pozostaną powyżej 10-letniej średniej, która wynosi 19 euro/MWh" - napisano w raporcie.

Do tego czasu też rynek w Europie pozostanie wrażliwy, zwłaszcza zimą, na wszelkie negatywne niespodzianki, które mogą prowadzić do konieczności dalszych zwyżek cen, by zbilansować popyt ze strony przemysłu z brakami w podaży.

Analitycy Goldman Sachs prognozują w bazowym scenariuszu, że w lutym cena gazu na holenderskiej giełdzie TTF wyniesie 75 euro/MWh, w marcu spadnie do 53 euro/MWh, a średnio w całym 2022 roku będzie wynosić 36 euro/MWh. (PAP Biznes)

