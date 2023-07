Goldman Sachs: Tak rynki akcji skorzystają na sztucznej inteligencji

Szef indyjskiej firmy zwolnił prawie cały personel i zastąpił go sztuczną inteligencją Suumit Shah, założyciel indyjskiej firmy Dukaan, poinformował na Twitterze, że zwolnił prawie cały personel i zastąpił go chatbotem, który reaguje na żądania klientów w ciągu dwóch minut, podczas gdy pracownikom zabierało to dwie godziny - podaje francuski portal 20minutes.