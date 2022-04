Goldman Sachs: RPP podniesie w kwietniu stopy procentowe o 75 pb, a docelowo do co najmniej 5,5 proc.

/ NBP

Rada Polityki Pieniężnej podniesie w przyszłym tygodniu główną stopę procentową o 75 pb do 4,25 proc., a docelowy poziom stóp w Polsce to co najmniej 5,5 proc. - uważają ekonomiści Goldman Sachs.

"Inflacja w marcu mocno wzrosła w Polsce do 10,9 proc. rdr z 8,5 proc., zaskakując o ponad 1 pkt proc. wyższym od oczekiwań odczytem. Wzrost CPI napędzały głównie wyższe ceny energii i żywności, przy zwyżce inflacji bazowej o 0,2 pkt. proc. do 6,9 proc. według naszych szacunków. Dzisiejszy odczyt zwiększa presję na NBP, by zacieśnić politykę pieniężną. Uważamy, że RPP dokona kolejnej podwyżki stóp o 75 pb do 4,25 proc. na posiedzeniu w przyszłym tygodniu (konsensus: 50 pb)" - napisano w raporcie.

"Choć złoty odrobił nieco strat po wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej, intensywność presji cenowej na rynkach surowcowych ostatnio zmalała, to jest daleko, by powiedzieć, że inflacja jest pod kontrolą. Spodziewamy się utrzymania mocnej dynamiki CPI w kolejnym kwartale. W tym otoczeniu spodziewamy się podwyżek stóp proc. przez RPP do co najmniej 5,5 proc." - dodano.

Najbliższe posiedzenie RPP zaplanowano na środę 6 kwietnia. Od października, na 6 posiedzeniach z rzędu, Rada podniosła stopę referencyjną łącznie o 340 pb do 3,50 proc. (PAP Biznes)

