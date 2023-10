Goldman Sachs: Potencjalny rząd opozycji w Polsce to większa współpraca w UE i osłabienie pozycji Węgier

PE debatuje o "korupcyjnej sprzedaży wiz Schengen na dużą skalę", czyli Polsce "Rzekome przypadki korupcji w polskim systemie wizowym są bardzo alarmujące. Jeżeli obywatele z krajów trzecich uzyskują prawo do poruszania się po obszarze Schengen bez respektowania i poszanowania odpowiednich procedur, to oznaczałoby to naruszenie ustawodawstwa europejskiego" - powiedział, otwierając debatę "Korupcyjna sprzedaż wiz Schengen na dużą skalę", wiceszef Komisji Europejskiej Margaritis Schinas.